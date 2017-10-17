Süleyman Ergüçlü’nün sergisi yarın Büyük Han’da açılacak

Gazeteci Süleyman Ergüçlü’nün Telsim’in katkılarıyla gerçekleştireceği “Lefkoşa Çarşı Esnafı-II” fotoğraf sergisi yarın Büyük Han’da açılacak.
Saat 17.30’da açılacak sergide, fotoğrafları yer alan esnafa, kendi fotoğrafları hediye edilecek.
Gazeteci Süleyman Ergüçlü’nün Telsim’in katkılarıyla gerçekleştireceği “Lefkoşa Çarşı Esnafı-II” fotoğraf sergisi yarın Büyük Han’da açılacak.
Saat 17.30’da açılacak sergide, fotoğrafları yer alan esnafa, kendi fotoğrafları hediye edilecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.