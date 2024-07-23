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Süleyman Göktaş hayata gözlerini yumdu

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Kıbrıs Türk sporuna sporcu, antrenör, dernek başkanı ve devlet kademesinde yönetici olarak önemli hizmetleri bulunan Süleyman Göktaş dün gece yaşamını yitirdi.
Süleyman Göktaş hayata gözlerini yumdu

Göktaş’ın vefatını eşi Ayşe Fevzi Göktaş şu ifadelerle duyurdu:

“Özelde Kıbrıs Türk futboluna, genelde spora büyük hizmetleri geçen hayatını spora adamış, bürokrasinin her kademesinde üstün hizmetleri olan, tüm gençliğe sporu sevdiren hepimize iyiliği dokunan, iyilik timsali eşsiz güzel insan çok değerli Eşim, biricik Babamız Süleyman Göktaş'ı, canımızı dün gece 22 Temmuz 2024'te kaybettiğimizi tüm sevenlerine duyururum. Çok uzun süre birlikte savaştık başaramadık, bedenimiz bu kadar dayanabildi… Cenazemiz yarın 24 Temmuz Çarşamba günü öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığında olacaktır…”

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