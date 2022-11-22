Süleyman Karabey hayatını kaybetti

Süleyman Karabey’in vefatı başta aile yakınları olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Alsancak Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Baf'ın Mandirga köyünden olup Alsancak'ta ikamet eden Süleyman Karabey (Siguro) hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (23.11.22)Çarşamba öğle namazından sonra Alsancak Kabristanlığına defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet ve yaslı ailesine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.