  • BIST 4.507,24
  • Altın 1042.046
  • Dolar 18.6036
  • Euro 19.1192
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADSÖ’den yeni salgın adımı! 300 bilim insanı toplanıyor

Süleyman Karabey hayatını kaybetti

» »
Alsancak'ta ikamet eden Süleyman Karabey (Siguro), hayatını kaybetti.
Süleyman Karabey hayatını kaybetti

Süleyman Karabey’in vefatı başta aile yakınları olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Alsancak Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Baf'ın Mandirga köyünden olup Alsancak'ta ikamet eden Süleyman Karabey (Siguro) hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (23.11.22)Çarşamba öğle namazından sonra Alsancak Kabristanlığına defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet ve yaslı ailesine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

6-1-1669133944.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beklenen açıklama geldi! Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers'dan Basın Açıklaması22 Kasım 2022 Salı 18:40
  • Dışişleri: Rum tarafının bölgedeki gerilimi artıran silahlanma faaliyetlerini karşılıksız bırakmayacağız22 Kasım 2022 Salı 17:41
  • Tatar, İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinden gelen heyeti kabul etti22 Kasım 2022 Salı 17:37
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Liderlik Üniversitesi heyetini kabul etti22 Kasım 2022 Salı 17:30
  • İdris Yenen hayatını kaybetti22 Kasım 2022 Salı 17:24
  • HP: Çoktan İstifa Etmeliydiler, Geç Bile Kaldılar22 Kasım 2022 Salı 17:16
  • Maviş: Bu ülkede Eğitim Bakanlığı var mı?22 Kasım 2022 Salı 17:12
  • Sağlık Bakanlığı: Gıda işletmelerinin kayıt süresi 2023'te doluyor22 Kasım 2022 Salı 17:01
  • Taçoy: Ülkemiz siyasetinin iki değerli ismini aynı günde kaybetmenin derin acısı hala ilk günkü tazeliği ile yüreklerimizdedir22 Kasım 2022 Salı 16:58
  • Tatar Diyarbakır yolcusu22 Kasım 2022 Salı 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti