Süleyman Soylu da 'Faruk Özer'i tanımıyorum' dedi

Thodex'in 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı öne sürülen patronu Fatih Özer'in, İçişleri Bakanı Soylu'yla da fotoğrafı ortaya çıktı. Soylu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gibi "Tanımıyorum" dedi.

Yatırımcılarının 2 milyar dolar parasıyla yurt dışına kaçtığı iddia edilen yerli kripto para borsası Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla da makamında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

'YAZILIMCI GENÇLERLE RANDEVUMUZA EKLEMLENEREK GELDİ'

Soylu da Çavuşoğlu gibi "Özer'i tanımadığını" savundu. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı: "İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır."