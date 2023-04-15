Süleyman Soylu: Dağlarda 88 terörist kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı TGRT canlı yayınında seçime dair açıklamalarda bulunurken HDP'li belediyelere atanan kayyımları savundu. Soylu daha önce yaptığı açıklamada "Yurtiçinde 105 terörist kaldı" ifadelerini kullanmıştı, Bakan bu rakamı da güncelledi.

"Bugün Türkiye sınırlarının içerisindeki dağlarda 88 terörist var" diyen Soylu, geçtiğimiz ocak ayında 700 kişi kaldığını aktarmıştı. Soylu açıklamasında şunları söyledi: "Bu sayı çift rakamlara düştü. Bu ülkede belediyeler HDP'deydi. Belediyeleri PKK yönetiyordu. 16-18 yaşındaki çocuklar yönetiyordu. Diyarbakır Anneleri bin 300 gündür neden orada oturuyorlar? Onlar, orayı terör koridoru haline getirmek istiyor. Bizatihi ABD, Avrupa'daki ortaklarıyla birlikte yapmak istiyorlar. 'Kayyumları ortadan kaldıracağım' diyorsanız o süreci tekrardan başlatmış olursunuz. Biz buraya zor geldik."