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Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ telefonda küfürleşti!

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Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ telefonda küfürleşti!
Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ telefonda küfürleşti!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla küfürleştiklerini öne sürdü. Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“YERİ VE ZAMANI SEN BELİRLE”

“Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı.”

BAKANLIĞA YÜRÜMÜŞTÜ

Geçen mayıs ayında kendisine “Hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya meydan okuyan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığı önüne yürümüştü.

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