Süleyman Soylu 'Şehit cenazesine gidemez' demişti; Kılıçdaroğlu'na linç girişimi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı bir şehit cenazesinde bir grubun saldırısına uğradı. Güvenlik ekiplerince çevredeki güvenli bir eve götürülen Kılıçdaroğlu'nun durumunun iyi olduğu bildirildi. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada 'müessif protesto eyleminin önlenmesine yönelik' gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP lideri ve partililer hakkında söylediklerini akıllara getirdi. Soylu, valiliklere "CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin" talimatı gönderdiğini söylemişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Hakkâri'de Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada şehit olan er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze töreni sırasında ve sonrasında CHP lideri bir grubun saldırısına uğradı. Arbede yaşanması üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

Hem cenaze töreni sırasında, hem de cenaze sonrasında büyük olaylar çıktı ve yaşanan arbedede Kılıçdaroğlu tekmeli ve yumruklu saldırıya uğradı. Polis ekipleri tarafından güvenli bir eve alınan Kılıçdaroğlu dışarı çıkarılamıyor. Evin çevresinde önlemler alınmasına rağmen evin etrafında toplanan kalabalığın evi taşladığı ve "PKK dışarı" sloganları attığı bildirildi.

Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ve linç girişimi sonrasında alanda güvenlik önlemleri artırıldı. Alanda yer yer internet ve telefon erişimi engellendi.

Evin dışında toplanan grup, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer'in grubun dağılmasına yönelik yaptığı konuşmalara da tepki gösterdi.

Valilikten açıklama

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Çubuk ilçemizde icra edilen şehit cenazesi töreninde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik müessif protesto eyleminin önlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır" ifadesi kullanıldı.

"Başta İçişleri Bakanı Soylu olmak üzere hedef gösterenler sorumludur"

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök, Çubuk'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıya ilişkin, "Yaşanan arbedede hepimiz bir yere savrulduk. Kemal bey iyi, güvenli bir yere alındı. Soğuk kanlı olmalıyız. Genel başkanımız bir açıklama yapacaktır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız hala saldırı altında ancak durumu iyidir. Bu saldırıdan başta İçişleri Bakanı Soylu olmak üzere Genel Başkanımızı hedef gösterenler sorumludur" dedi.

İnce: Azmettiricisi belli

CHP'nin 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, saldırının azmettiricilerinin belli olduğunu söyledi. İnce, şu mesajı paylaştı:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta şehit cenazesinde yapılan saldırı onun şahsında CHP’ye, bu ülkenin demokrasi güçlerine, birlik ve beraberliği her türlü çıkarın üzerinde tutan halkımıza karşı yapılmış, failleri ve azmettiricileri belli olan bir saldırıdır. Bu saldırı geleceğimize, iç barışımıza, birlik ve beraberliğimize yönelik büyük bir provokasyon denemesidir. Biz bu yollardan çok geçtik, eninde sonunda kazanan demokrasi olacaktır."

Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara Çubuk’tayız, bir grup tarafından saldırıya uğradık. Genel Başkanımızın durumu iyi" dedi.

AKP'den ilk açıklama

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Üzgünüm ve kızgınım. Geçmiş olsun. Şiddet dilinin sokakta fiili şiddet üretmesine şaşıracak değilim. Başta biz siyasiler olmak üzere herkesin sorumluluğu büyük. Hep birlikte Türkiye olmanın gereklerine odaklanmalıyız.”

Soylu ne demişti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da Mevlit Bengi isimli vatandaşın PKK tarafından öldürüldüğü iddiasının hükümete yakın bazı medya organlarında yer almasından sonra HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayarak "Sizi CHP bile kurtaramayacak, o köyde taş taş üstünde bırakmayacağım" dedi.

Buldan, bu olayı "Soylu’nun bir partinin Eş Genel Başkanı’nı arayıp tehdit etmesi kabul edilemez" diyerek açıkladı. Soylu'nun bu görüşme sonrası bütün valilere "CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin" talimatı verdiği ifade edildi.

Soylu da dün bunu doğrularken "Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar" dedi.