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Süleyman Soylu sözlerine itiraz eden yurttaşa önce hakaret etti, sonra gözaltına aldırdı

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Süleyman Soylu sözlerine itiraz eden yurttaşa önce hakaret etti, sonra gözaltına aldırdı
Süleyman Soylu sözlerine itiraz eden yurttaşa önce hakaret etti, sonra gözaltına aldırdı

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP’nin seçim çalışmaları kapsamında İstanbul’un Üsküdar ilçesindeydi. Soylu burada yaptığı konuşmada sık sık muhalefete saldırırken, yine tehditlerde bulundu. Soylu, sözlerine itiraz eden bir kişiye ise “Densiz” diyerek hakarette bulunurken, ardından ise gözaltına aldırdı.

Soylu şu ifadeleri kullandı:

“24 Haziran’da Saadet Partisi sattı bu milleti, hadi oradan densiz. Karamollaoğlu sattı. Densiz, ne söylüyorsun? Utanmadan bir de milletin içine çıkıyorsunuz. PKK’yı Meclis’e siz taşıdınız. Maden katlanamayacaksınız neden PKK’yla ortaklık yapıyorsunuz?

GÖZALTINA ALDIRDI

Süleyman Soylu’nun sözlerine itiraz eden kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.

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