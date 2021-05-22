Süleyman Soylu ve Sedat Peker arasında aracı oldukları iddia edilen Özışık kardeşlerin evlerine polis baskını!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile organize suç örgütü lideri Sedat Peker arasında arabulucu olduğu iddialarının ardından Peker'le görüşme kaydı yayınlanan Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın evlerine polis baskını düzenlendi.

A Haber’in aktardığına göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun video kaydı sonrası bulunduğu suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazarak, Özışık kardeşlerin ikametlerinde arama yapılması için talimat yazısı gönderdi.

Harekete geçen İstanbul Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özışık kardeşlerin ikametlerinde polis baskını düzenlendi. Özışık kardeşlere ait iki bilgisayar ve iki cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

DHA'nın haberine göre de, Hadi ve Süleyman Özışık'ın sahibi olduğu internet sitesinin ofisinde de arama yapıldı. Aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Ne olmuştu?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fatih Ertürk'ün Halk TV'de sunduğu Günün Raporu programında, "Süleyman Soylu'ya çok yakın bir gazeteci Sedat Peker ile bir görüşme gerçekleştirdi mi? Yaptığı görüşmede 'Yeni videolar yayınlama. Bakanımız seninle ilgili bir şeyler söyleyecek ama sinirlenme, kapatalım bu işi' dedi mi? Sonrasında Süleyman Soylu'nun Sedat Peker ile ilgili açıklamalarından sonra, Sedat Peker çektiği bir videoyu o gazeteciye yolladı mı? O gazeteci o videoyu Süleyman Soylu'ya izletti mi? Sonra dönüp Peker'e, 'Aman bu videoyu yayınlama' dedi mi demedi mi?'' diye sordu.

Ardından Özışık, gazeteci Cüneyt Özdemir’e yaptığı açıklamada, “Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'e mesaj götürmüşsem namussuzum, şerefsizim, alçağım” ifadelerini kullandı.

Hadi Özışık'ın açıklamalarından kısa bir süre sonra Sedat Peker, söz konusu görüşmenin videosunu yayınladı.

Hadi Özışık, yayımladığı son videoda isminin geçmesine ilişkin olarak Sedat Peker'e serzenişte bulunurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmeye giden kişinin de Türkiye gazetesi yazarı kardeşi Süleyman Özışık olduğunu söyledi. Özışık'ın Peker’e Soylu ve oluşan gündeme ilişkin bilgi verdiği görülen videoda; sık sık "Sen haklısın" dediği dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halasının oğlu Cengiz Er'in sitesi Süper Haber, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama aldığını duyurdu. Süper Haber, Soylu'nun, gazeteci Süleyman Özışık ile yakında zamanda görüşmediğini söylediğini belirterek, Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Soylu konuşmasının sonunda "Keşke başıma bir şey gelseydi de bugünleri görmeseydim." ifadelerini kullandı.