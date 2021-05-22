  • BIST 1.452
  • Altın 509,312
  • Dolar 8,3913
  • Euro 10,2074
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAÇin'in uzay aracı Zhurong, Mars'tan ilk fotoğrafları gönderdi

Süleyman Soylu ve Sedat Peker arasında aracı oldukları iddia edilen Özışık kardeşlerin evlerine polis baskını!

»
Süleyman Soylu ve Sedat Peker arasında aracı oldukları iddia edilen Özışık kardeşlerin evlerine polis baskını!
Süleyman Soylu ve Sedat Peker arasında aracı oldukları iddia edilen Özışık kardeşlerin evlerine polis baskını!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile organize suç örgütü lideri Sedat Peker arasında arabulucu olduğu iddialarının ardından Peker'le görüşme kaydı yayınlanan Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın evlerine polis baskını düzenlendi.  

A Haber’in aktardığına göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun video kaydı sonrası bulunduğu suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazarak, Özışık kardeşlerin ikametlerinde arama yapılması için talimat yazısı gönderdi.

Harekete geçen İstanbul Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özışık kardeşlerin ikametlerinde polis baskını düzenlendi. Özışık kardeşlere ait iki bilgisayar ve iki cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

DHA'nın haberine göre de, Hadi ve Süleyman Özışık'ın sahibi olduğu internet sitesinin ofisinde de arama yapıldı. Aramalarda dijital materyallere el konuldu.

 

Ne olmuştu?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fatih Ertürk'ün Halk TV'de sunduğu Günün Raporu programında, "Süleyman Soylu'ya çok yakın bir gazeteci Sedat Peker ile bir görüşme gerçekleştirdi mi? Yaptığı görüşmede 'Yeni videolar yayınlama. Bakanımız seninle ilgili bir şeyler söyleyecek ama sinirlenme, kapatalım bu işi' dedi mi? Sonrasında Süleyman Soylu'nun Sedat Peker ile ilgili açıklamalarından sonra, Sedat Peker çektiği bir videoyu o gazeteciye yolladı mı? O gazeteci o videoyu Süleyman Soylu'ya izletti mi? Sonra dönüp Peker'e, 'Aman bu videoyu yayınlama' dedi mi demedi mi?'' diye sordu.

Ardından Özışık, gazeteci Cüneyt Özdemir’e yaptığı açıklamada, “Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'e mesaj götürmüşsem namussuzum, şerefsizim, alçağım” ifadelerini kullandı.

Hadi Özışık'ın açıklamalarından kısa bir süre sonra Sedat Peker, söz konusu görüşmenin videosunu yayınladı.

Hadi Özışık, yayımladığı son videoda isminin geçmesine ilişkin olarak Sedat Peker'e serzenişte bulunurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmeye giden kişinin de Türkiye gazetesi yazarı kardeşi Süleyman Özışık olduğunu söyledi. Özışık'ın Peker’e Soylu ve oluşan gündeme ilişkin bilgi verdiği görülen videoda; sık sık "Sen haklısın" dediği dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halasının oğlu Cengiz Er'in sitesi Süper Haber, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama aldığını duyurdu. Süper Haber, Soylu'nun, gazeteci Süleyman Özışık ile yakında zamanda görüşmediğini söylediğini belirterek, Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Soylu konuşmasının sonunda "Keşke başıma bir şey gelseydi de bugünleri görmeseydim." ifadelerini kullandı. 

Soylu, videonun ardından yaptığı açıklamada kendisine kumpas kurulduğunu söyleyerek "Yakından tanıdığımız arkadaşlar ismimizi kullanarak bir mafya lideri ile bana tuzak ve tezgah kurdular" demişti.

Soylu, Hadi Özışık ve Süleyman Özışık hakkında "hakaret", "iftira" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım"dan suç duyurusunda bulunmuştu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Yerli aşımızı, hazır olur olmaz, tüm insanlığın istifadesine sunacağız21 Mayıs 2021 Cuma 21:59
  • Beyaz eşyada bir stratejik hamle de Vestel'den21 Mayıs 2021 Cuma 17:18
  • Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı21 Mayıs 2021 Cuma 14:03
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Görüştü21 Mayıs 2021 Cuma 10:35
  • Thodex'in sahibi Özer'in yurt dışına kaçışının görüntüleri ortaya çıktı21 Mayıs 2021 Cuma 09:50
  • Kocaeli'de bir şahıs Çocuğu ağlattı diye iğne yapan hemşireyi dövdü, doktora saldırdı20 Mayıs 2021 Perşembe 19:28
  • Türkiye'de yasakları eleştiren Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut görevinden uzaklaştırıldı20 Mayıs 2021 Perşembe 13:44
  • Türkiye, Pfizer-BioNTech ile 60 milyon doz Covid-19 aşısı için anlaştı20 Mayıs 2021 Perşembe 13:26
  • Türkiye'nin döviz yükümlülüklerindeki gerileme sürüyor20 Mayıs 2021 Perşembe 13:05
  • Sedat Peker'den 6. video | Peker, Demirören'e seslendi: AKP'li vekil rica etti, Hürriyet gazetesini ben bastırttım, senin oturduğun koltukta benim emeğim var20 Mayıs 2021 Perşembe 12:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti