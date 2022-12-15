Süleyman Soylu’dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

TC İçişleri Bakanı Soylu, İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis cezası kararıyla ilgili "Kesinleşmemiş adımları olan yargı kararı var" dedi.

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis cezası kararıyla ilgili açıklama yaptı. Soylu, şunları söyledi:

* “Kesinleşmemiş adımları olan yargı kararı var. Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar. Hakaret etmek uygun bir davranış değil. Kendi içlerindeki siyasal tartışmayı bizi kullanarak siyasallaştırmaya çalışanlar tarafından ortaya çıkarılan bir süreçtir.

* Şunu ifade etmek istiyorum. Siyasette her şey halkın önünde olur ve halk her şeyi görür. Orada bir hadsizliğe de müsaade etmemek lazım. Tayyip Erdoğan, İstanbul’un ve tarihin görmüş olduğu en başarılı belediye başkanıdır.

“BİZANS OYUNLARIYLA BECERİKSİZLİKLERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR OLABİLİRLER”

* Tarihin en başarısız belediye başkanı ile Tayyip Erdoğan’ı kıyaslamak çok büyük bir hadsizlik örneğidir. Birileri Bizans oyunlarıyla beceriksizliklerini örtmeye çalışıyor olabilir.

* Tüm belediyelerle ilgili terör soruşturmaları gönderilmiştir. Bakın İBB’nin önünde günlerce, ‘biz İstanbul Belediyesi’ne girdik, bizi çıkardılar’ dediler. Girenler niye çıktı? Tam da biz bu soruşturmalara başladığımız için çıktı. Dün Mersin’de bir gözaltı olayı oldu. Niçin oldu? Terörle iltisak yüzünden oldu.”