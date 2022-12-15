  • BIST 5.188,82
  • Altın 1063.761
  • Dolar 18.6303
  • Euro 19.828
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Süleyman Soylu’dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

»
TC İçişleri Bakanı Soylu, İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis cezası kararıyla ilgili "Kesinleşmemiş adımları olan yargı kararı var" dedi.
Süleyman Soylu’dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis cezası kararıyla ilgili açıklama yaptı. Soylu, şunları söyledi:

* “Kesinleşmemiş adımları olan yargı kararı var. Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar. Hakaret etmek uygun bir davranış değil. Kendi içlerindeki siyasal tartışmayı bizi kullanarak siyasallaştırmaya çalışanlar tarafından ortaya çıkarılan bir süreçtir.

* Şunu ifade etmek istiyorum. Siyasette her şey halkın önünde olur ve halk her şeyi görür. Orada bir hadsizliğe de müsaade etmemek lazım. Tayyip Erdoğan, İstanbul’un ve tarihin görmüş olduğu en başarılı belediye başkanıdır.

“BİZANS OYUNLARIYLA BECERİKSİZLİKLERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR OLABİLİRLER”

* Tarihin en başarısız belediye başkanı ile Tayyip Erdoğan’ı kıyaslamak çok büyük bir hadsizlik örneğidir. Birileri Bizans oyunlarıyla beceriksizliklerini örtmeye çalışıyor olabilir.

* Tüm belediyelerle ilgili terör soruşturmaları gönderilmiştir. Bakın İBB’nin önünde günlerce, ‘biz İstanbul Belediyesi’ne girdik, bizi çıkardılar’ dediler. Girenler niye çıktı? Tam da biz bu soruşturmalara başladığımız için çıktı. Dün Mersin’de bir gözaltı olayı oldu. Niçin oldu? Terörle iltisak yüzünden oldu.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu kararına Batı’dan sert tepki15 Aralık 2022 Perşembe 11:45
  • Kılıçdaroğlu: İmamoğlu kararı milli iradeye darbedir, Saray iktidarı İstanbul'un rantını devşirmek istiyor15 Aralık 2022 Perşembe 10:36
  • Arınç'tan İmamoğlu kararına sert tepki: "Mahkûmiyet kararı Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır"14 Aralık 2022 Çarşamba 22:21
  • Bundan sonra ne olacak? Herkesin kafasındaki sorunun yanıtı…14 Aralık 2022 Çarşamba 21:53
  • Mahkemenin Ekrem İmamoğlu kararı “Erdoğan’ın rakibi” vurgusuyla dünya basınında14 Aralık 2022 Çarşamba 21:41
  • Saraçhane'de ''Hükümet İstifa'' Sloganları Yükseldi14 Aralık 2022 Çarşamba 18:40
  • İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, siyaset yasağı süreci başladı!14 Aralık 2022 Çarşamba 17:54
  • Son Dakika! Karar açıklandı: İmamoğlu’na hapis cezası!14 Aralık 2022 Çarşamba 17:54
  • Hapis ve siyasi yasak istenen Ekrem İmamoğlu’nun duruşmasında karar açıklanacak14 Aralık 2022 Çarşamba 17:46
  • İmamoğlu yargılanıyor.. İmamoğlu, 'karar ne olursa olsun' halkı Saraçhane'ye çağırdı14 Aralık 2022 Çarşamba 14:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti