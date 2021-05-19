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Süleyman Soylu'dan Özışık kardeşler hakkında suç duyurusu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisiyle Sedat Peker arasında arabulucu olduğu iddialarının ardından Peker'le görüşme kaydı yayınlanan Hadi Özışık ve Süleyman Işık hakkında örgüt suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.
Süleyman Soylu'dan Özışık kardeşler hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisiyle Sedat Peker arasında arabulucu olduğu iddialarının ardından Peker'le görüşme kaydı yayınlanan Hadi Özışık ve Süleyman Işık hakkında örgüt suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Ne olmuştu?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fatih Ertürk'ün Halk TV'de sunduğu Günün Raporu programında, "Süleyman Soylu'ya çok yakın bir gazeteci Sedat Peker ile bir görüşme gerçekleştirdi mi? Yaptığı görüşmede 'Yeni videolar yayınlama. Bakanımız seninle ilgili bir şeyler söyleyecek ama sinirlenme, kapatalım bu işi' dedi mi? Sonrasında Süleyman Soylu'nun Sedat Peker ile ilgili açıklamalarından sonra, Sedat Peker çektiği bir videoyu o gazeteciye yolladı mı? O gazeteci o videoyu Süleyman Soylu'ya izletti mi? Sonra dönüp Peker'e, 'Aman bu videoyu yayınlama' dedi mi demedi mi?'' diye sordu.

Ardından Özışık, gazeteci Cüneyt Özdemir’e yaptığı açıklamada, “Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'e mesaj götürmüşsem namussuzum, şerefsizim, alçağım” ifadelerini kullandı.

Hadi Özışık'ın açıklamalarından kısa bir süre sonra Sedat Peker, söz konusu görüşmenin videosunu yayınladı.

Hadi Özışık, yayımladığı son videoda isminin geçmesine ilişkin olarak Sedat Peker'e serzenişte bulunurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmeye giden kişinin de Türkiye gazetesi yazarı kardeşi Süleyman Özışık olduğunu söyledi. Özışık'ın Peker’e Soylu ve oluşan gündeme ilişkin bilgi verdiği görülen videoda; sık sık "Sen haklısın" dediği dikkati çekti.

Twitter hesabından iki video paylaşan Peker, “İnternethaber sitesinin sahibi olan hadi Özışık - Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu’yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem. Anlatımlarımda ismi geçen herkesi uyarıyorum. Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim. Adam gibi dik duracağız. Yoksa yerle yeksan ederim!” ifadesini kullandı.

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