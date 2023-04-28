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Süleyman Soylu’dan provokatif seçim açıklaması

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Oy almak için her türlü provokatif söyleme sarılan siyasilere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eklendi. Soylu, "14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir" dedi.
Süleyman Soylu’dan provokatif seçim açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın direktifiyle İstanbul’dan milletvekili adayı olan TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, propaganda çalışmaları sürdürüyor. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’nı ziyaret eden Süleyman Soylu, 14 Mayıs 2023 seçimlerini darbe girişimi olarak nitelendirdi:

TÜRKİYE’Yİ TASFİYE ETMEYE YÖNELİK HAZIRLIKLAR

– 15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı’nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs’ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika’nın başındaki zat yıllar önce söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye’yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler.

– Bu seçim, herkesin bütün müktesebatını ortaya koyduğu bir seçimdir. Bu seçim, herkesin bütün birikimini ortaya koyduğu bir seçimdir. Onun için bütün birikimimizi ortaya koymalıyız. Ben koymaya çalışıyorum. Hayatımda ne kadar, nereye dokunmuşsam, her birini harekete geçirmeye çalışıyorum. Çünkü bu bizim şahsi meselemiz değildir. Bu sadece bizim memleketimizin meselesi de değildir. 

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