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Süleyman Soylu'nun 'Tehdit yoktu' açıklamalarına Canan Kaftancıoğlu'ndan sert yanıt

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İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, ''CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun korumalarını aldım. Tehdit yoktu'' ifadelerine yanıt verdi.
Süleyman Soylu'nun 'Tehdit yoktu' açıklamalarına Canan Kaftancıoğlu'ndan sert yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de Kübra Par'ın moderatörlüğünde  Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialrına yanıt verdi.

Gazetecilerin Sedat Peker'e koruma verilmesine ilşikin soruları yanıtlayan Soylu, İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun tehdit altında olmasına rağmen neden koruma verilmedi sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

''CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun korumalarını aldım. Tehdit yoktu. Sizin tehdidiniz yok. Herhangi bir rapor yok, korumanız olması gerekir mi? Hayır. Sonra ne oldu? Mesela Kaftancıoğlu'na tehdit nereden gelebilir? Bunu takip eden, hedef gösterildiği zaman konuya müdahale eden devletin kurumları var. Kaftancıoğlu'nun korumasını aldım, 15 gün sonra Kaftancıoğlu DHKP/C tehdit etti. Niye tehdit etsin? Bir sektör oluşmuş. 2017'de Özgür Taşdemir. Bütün sistematiği, iki yerde kumarhanesi var. Bu kumarhaneler sebebiyle, DHKP/C baskını sebebiyle, bu tehdidi yenilediler. DHKP/C'nin kurgu tehdidi üzerine bir tehdit daha yenilediler. Ben bunu 2018'in ortalarında öğrendim. Sedat Peker'in polis koruması olduğunu öğrendim. Canan Kaftancıoğlu'nun da koruması olduğunu bilmiyorum.''

'YALANCI'

Soylu'nun bu açıklamalarına yanıt veren Kaftancıoğlu, ''Yalancı! Madem tehdit yoktu (kendisinden daha büyük tehdit yok bu arada) öncesinde ne diye yakın ardından özel koruma statüsüne alınmışım? Sonrasında ise cevap hakkımı kullandırırlarsa yayında söyleyeceğim. Suç örgütleri ile tuttuğu işler ortalığa dökülen devletin utanç vesikası içinde bulunduğu kirliliği başkalarına yapıştırmaya çalışmakta'' ifadelerini kullandı.

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