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Sultan Çayı Faydaları Nelerdir?

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Sultan Çayı Faydaları Nelerdir?
Sultan Çayı Faydaları Nelerdir?

Eski zamanlardan bugüne kadar gelen ve kış aylarında sultanlara ikram edildiği bilinen sultan çayı 14 çeşit bitkinin bir araya gelmesiyle oluşur. Özellikle kış günlerinde daha çok tüketilen ve birçok hastalığa şifa olan sultan çayının faydaları nelerdir? Sultan çayı nasıl yapılır?

Sultan çayı; tarçın kabuğu, zencefil, havlıcan, yenibahar, karanfil, karabiber, ıhlamur, defne yaprağı, kuşburnu, papatya, adaçayı, yasemin, kekik ve zerdeçalın karışımı ile elde edilir. İsteğe bağlı olarak nane, safran, kakule, keçiboynuzu gibi farklı bitkilerle de yapılabilen çay sağlığa oldukça faydalıdır. Özellikle solunum yolu enfeksiyonları için tüketilen çay ağrıları azaltıcı ve rahatlatıcı bir etkiye de sahiptir.

SULTAN ÇAYI FAYDALARI

Pek çok bitkinin karışımından oluşan sultan çayı oldukça sağlıklı ve faydalı bir çaydır. Ağrıları dindirerek grip ve soğuk algınlığına iyi gelen sultan çayı öksürüğü de kesici özelliğe sahiptir. Nefes açan sultan çayı aynı zamanda rahatlatıcı ve sakinleştiricidir. Pek çok ağrıda kullanılabilen sultan çayının faydalarından biri de adet ve baş ağrısını da kesmesidir. Kolesterol ve tansiyonu dengeleme de etkilidir. Hazımsızlık için tüketildiğinde gaz ve mide problemlerini çözücüdür. Antiseptik özelliği olan sultan çayı böbrek, diş ve idrar ağrılarında da büyük faydalar gösterir. Kas gevşetici görevi gören sultan çayı uykunun da düzene girmesinde yardımcı olur.

SULTAN ÇAYI NASIL YAPILIR?

Sultan çayı aktardan hazır şekilde alınabileceği gibi tüm bitkiler bir araya getirilerek de elde edilebilir. Bitkileri siz temin edecekseniz iyice yıkayıp öyle tüketmeniz gerekir.

Sultan çayını, bir çay kaşığı bitki karışımını bir çay bardağı kaynamış suyun içerisine ekleyip 5 dakika bekleterek yapabilirisiniz. Demlenmenin ardından süzerek içebilirsiniz.

SULTAN ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Çok faydası bulunan ve hastalıkların tedavisinde de kullanılan sultan çayı astım ve bronşit rahatsızlarına çok iyi gelir. Uyku probleminin çözülmesine yardımcı olan sultan çayı tansiyon ve kolesterolü dengeler. Ayrıca sultan çayı mide hazımsızlığına da iyi gelen bir çaydır.

SULTAN ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Sultan çayı kaynamış suyun içerisine eklenen karışım şeklindeki bitkilerin 5 dakika bekletilmesiyle demlenilir.

SULTAN ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Birçok bitkinin karışımından oluşan sultan çayı zayıflatır mı sorusu çok merak edilen bir sorular arasında. Genel olarak sağlık konusunda etkileri yüksek olan sultan çayının zayıflama konusunda dolaylı olarak bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. İçerisinde nane olduğu için sindirimi kolaylaştırıcı bir etkisi bulunan sultan çayı bu sayede kilo vermeye yardımcı olur. Kendisinde bulunan diğer baharatlar sayesinde lif bakımından da zengin olan sultan çayı bu sayede vücuttan toksinlerin atılmasını ve sindirimin daha kolay olmasını sağlar.

SULTAN ÇAYI TARİFİ

  • 1 çay kaşığı toz halinde alınmış sultan çayı
  • 1 su bardağı kaynamış su
  • 14 çeşit bitkinin karışımından oluştuğu bilinen sultan çayını kaynamış suyun içerisine ekleyip 5 dakika dinlendikten sonra içebilirsiniz.

Eğer 14 farklı bitkiyi bir araya getirip kendiniz çayı yapmak isterseniz, 2 su bardağı suyun içerisine ekleyeceğiniz malzemeleri 15 dakika kadar kaynatarak da sultan çayı yapabilirsiniz.

SULTAN ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Özellikle ağrı kesici özelliği bulunan sultan çayı adet döneminde oluşan ağrılara karşı tedavi görevi görerek ağrıların azalmasına yardımcı olur.

SULTAN ÇAYI NE İŞE YARAR?

Sultan çayı içerisindeki bitkiler sayesinde C vitamini bakımından zengindir ve hücrelerin zarar görmesini engelleyerek serbest radikalleri giderir. Antiseptik özelliği sayesinde iltihapların giderilmesinde oldukça işe yarar. Öksürüğü keser ve ağrılara iyi gelir.

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