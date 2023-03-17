Sultan Hatice Cengiz'in hayati tehlikesi sürüyor

Lefkoşa’da meydana gelen ağır yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü Mihriz Tüncer mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Hüseyin Karan, olguları aktardı. Polis, 15.03.2023 tarihinde, saat 10:40’da, Lefkoşa’da, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde, zanlı Mihriz Tüncer’in yönetimindeki PF 155 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Sultan Hatice Cengiz (K-15) çarptığını söyledi. Polis, kaza sonucu yaralanan yaya Sultan Hatice Cengiz’in, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikesinin olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.