 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 82.433
  • Altın 147,585
  • Dolar 3,7838
  • Euro 4,0445
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKADemirtaş ve Önder'in yargılanmalarına başlandı

Suma, “2’nci yarıya hazırız”

» »
Suma, “2’nci yarıya hazırız”
Ertelenen Doğan Türk Birliği karşılaşmasını “Şanssızlık” olarak nitelendiren Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, “2’nci yarıda daha iyi bir takımımız olacak ve daha iyi sonuçlar elde edilecek”

Yoğun yağmur nedeniyle ertelenen ve 21 Ocak 2017, Cumartesi günü oynanacak olan Doğan Türk Birliği – Gençlik Gücü karşılaşması öncesinde konuşan Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, karşılaşmanın ertelenmesini “Şanssızlık” olarak nitelendirdi.

Karşılaşmanın ikinci devrenin hemen başında oynanacağını belirten Choudhry, “Ara transferde verdiğimiz birçok futbolcu var. Bunları oynatamayacağımız gibi, ikinci yarı öncesi takımımıza kattığımız futbolcuları da oynatamayacağız. Bu da takımımız için büyük bir şanssızlık oldu” dedi.

İLK DEVRE İYİ İDİ

Geride kalan ilk devreyi değerlendiren Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, “İlk devrede iki yabancı futbolcu ile oynadık. Bireysel hatalar nedeniyle kaybettiğimiz karşılaşmalar var. Yine de topladığımız puanlardan memnunuz. İlk devre iyi idi” şeklinde konuştu.

FUTBOLCULARA UYARI

Devre arasında renklerine kattıkları Hascan Kırmaz ve Hüseyin Yıldırım ile takımın gücünün arttığını belirten Suma Zafer Choudhry, öncelikle futbolcularını uyardı. “Gençlik Gücü’nü hedefinden uzaklaştıracak şeyler sakatlık ve kart cezalarıdır. Futbolcularımız sakatlanmadığı ve kart cezalarından uzak durdukları takdirde, hedefimize ulaşmamıza hiç bir şey engel olamaz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rıdvan Dilmen: Galatasaray hükmen mağlup sayılmalı15 Ocak 2017 Pazar 13:33
  • Arda rekor ücretle Çin'e gidiyor14 Ocak 2017 Cumartesi 16:17
  • Real Madrid, Barcelona'nın rekorunu kırdı13 Ocak 2017 Cuma 14:05
  • Gençlik Gücü’nde yabancı futbolcu arayışları devam ediyor13 Ocak 2017 Cuma 11:49
  • Riyad Mahrez yılın futbolcusu seçildi06 Ocak 2017 Cuma 11:31
  • Galatasaray'da tek sağlam kaleci Batuhan kaldı!06 Ocak 2017 Cuma 11:30
  • "Dinamo Kiev maçı 15 Temmuz gibiydi"06 Ocak 2017 Cuma 11:30
  • Felipe Melo 3 yıllık imzayı attı06 Ocak 2017 Cuma 11:29
  • Hollandalı takım, Türkiye'ye gitmekten vazgeçti!06 Ocak 2017 Cuma 09:43
  • Saç ektiren futbolcunun sözleşmesi feshedildi02 Ocak 2017 Pazartesi 08:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti