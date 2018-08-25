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Sümer dönemi tabletinde tarihin ilk tüketici şikayeti mektubu

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Londra'daki British Museum'da sergilenen Sümerler döneminden kalma 3800 yıllık bir tabletinin, tarihte bilinen ilk tüketici şikayeti mektubu olabileceği belirtildi.
Sümer dönemi tabletinde tarihin ilk tüketici şikayeti mektubu

BBC Türkçe'nin haberine göre tarihin bilinen ilk tüketici şikayeti mektubu niteliğindeki tablette, bir bakır tüccarı, kendisine kötü kalite cevher gönderen başka bir tüccara sitem ediyor.

 

'HARCANAN ÇABA, ÖFKENİN GÖSTERGESİ'

 

Uzmanlar, çivi yazısıyla yazılan uzun mektup için harcanan zamanın müşterinin mağduriyet ve öfkesininin derecesini yansıttığı görüşünde.

UR'DAN LONDRA'YA…

11.6 santimetre boyundaki ve 2.6 santimetre kalınlığındaki tablet, Irak'ın güneyindeki antik Ur (Bugünkü adıyla Tel el Mukayyer) kentinde bulunmuştu.

ÜNİVERSİTE ÇEVİRİP YAYIMLADI

Chicago Üniversitesi, Akad dilinde yazılan tableti tercümesi edip sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yayımladı.

'PARAMIN TAMAMINI GERİ İSTİYORUM'

Bir ulakla gönderilen mektupta, Nanni adlı tüccar toptancı Ea-Nasir'e özetle şöyle diyor:

"Bana geldiğinde Gimil-sin'e iyi kalite külçeler vereceğini söylemiştin. Ama sözünü tutmadın.

Ulağım Sit-Sin'i, kötü külçeler verip 'Almak istiyorsan al, almayacaksan çek git' deyip gönderdin.

'BU NE SAYGISIZLIK?'

Benim gibi birine nasıl bu kadar saygısız davranırsın?

Sen beni ne sanıyorsun? Daha önce sana bizim gibi beyefendi ulaklarla birkaç kez para gönderdim.

Ama sen onları eli boş halde, hem de düşman topraklarından geri yolladın. Ulağıma saygısızlık ettin.

Paramın tamamını geri istiyorum. Şunu bil ki bundan sonra senden kötü kalite bakır almayacağım.

'KÖTÜ MALI REDDETME HAKKIMI KULLANACAĞIM'

Külçeleri kendi iş yerimde tek tek ben seçeceğim. Kötü malı reddetme hakkımı kullanacağım."

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