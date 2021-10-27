İşte açıklama;

Girne Kaza Mahkemesi’nde bugün halkın haber alma hakkı için görev yapan meslektaşımız Suna Erden, zanlı MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütcü’nün arkadaşları tarafından darp edildi.

Büsküvütçü’nün yargılanacağı dava için mahkemeye getirildiği sırada fotoğraf çekmek isteyen Suna Erden, 15 civarında kişi tarafından engellendi ve darp edilerek telefonu yere düşürüldü.

Gazeteciler, dünyanın pek çok yerinde zor şartlarda görev yapar ancak adaletin tecelli ettiği mekanlar olan mahkemelerde böylesi olaylara ancak geri kalmış ülkelerde rastlanır.

Böylesi çirkin davranışları sergileyerek basın özgürlüğüne engel çıkaracağını zanneden zorbaları şiddetle kınıyoruz.

Bunu yapanların bir siyasi parti başkanının arkadaşları olmasını da ayrıca manidar buluyoruz.

Girne Kaza Mahkemesi’ne hiçbir kontrolden geçmeden ellerini kollarını sallayarak girdikleri öğrenilen bu kişilerin yasa dışı olması yanında saygısız olarak nitelediğimiz bu davranışları ülkemizde iç barışı ve demokratik değerleri zedelemesi bakımından da düşündürücüdür.

Ülkemizin zorbaların elini kolunu sallayarak istediğini yaptığı, basını engellediği bir ülke olmasına izin vermeyeceğiz.

KTGB Yönetim Kurulu