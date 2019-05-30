  • BIST 89.367
  • Altın 243,664
  • Dolar 5,9126
  • Euro 6,5752
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 42 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 42 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Sunat Atun güven oylamasına katılacak mı? Atun cevapladı

» »
"Benim için esas olan, halkıma hizmet etmek ve gönülden bağlı olduğum partim UBP`nin başarılı olmasıdır..."
Sunat Atun güven oylamasına katılacak mı? Atun cevapladı

Sunat Atun açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Yeni Hükümetimizin programı mecliste görüşülüyor. Hayırlı olsun.‬ Önceden yapmış olduğum bir program nedeniyle Sn. Genel Başkanın da bilgisinde izinli olarak halen yurtdışında bulunmaktayım. Devletimiz KKTC’nin UBP'ne her zaman ihtiyacı vardır. Özellikle bu dönem Vatandaşlarımız, daha önceki dörtlü koalisyonun yaşattığı yıkıntının derin tesiri altında kavrulmaktadır. Ülkemizde ekonomik geçim zorluğu her geçen gün derinleşmektedir. UBP hükümetlerinde hangi diğer partiyle ortaklık yapıldığına dair veya makamlara kimler atanmalıydı gibi konular ancak teferruat düzeyinde kalır. Bu tür tartışmalara taraf olmak, buna bağlı olarak hükümetin güvenoylamasına yönelik tepkisel bir davranışta bulunmak, siyaset anlayışımla bağdaşabilir değildir. Böyle bir seviyeden hareket etmem de söz konusu değildir. Eğer bir tepkim olsaydı, bunu icra edeceğim mecra daha farklı olurdu. Ancak tepkim yoktur, gönülden bağlı olduğum partime her zaman her koşulda neferi olarak desteğim vardır. Haliyle Yurtdışında bulunmamın bununla alakalı olmadığını net bir dille ifade etmek isterim. Yedi sene bakanlık yapmış, tarihi anlaşmalara imza atmış, halen devam etmekte olan birçok projenin altında imzası olan bir siyasetçiyim. Makamların da gönlümde zerre kadar değeri yoktur. Benim için esas olan, halkıma hizmet etmek ve gönülden bağlı olduğum partim UBP`nin başarılı olmasıdır. Bu bağlamda milletvekili olarak görevlerimi gerektiği düzeyde yerine getirmeye ve partimin başarı göstermesi için çalışmaya devam edeceğim. Sn. Başbakan Tatar'a ve bakan olarak atanan arkadaşarıma başarılar diliyorum. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla arzederim.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Orman Dairesi’nden yangın uyarısı!30 Mayıs 2019 Perşembe 14:07
  • Hem 600 Bini hem 8 teselliyi kazandı30 Mayıs 2019 Perşembe 13:44
  • Hasta Hakları Derneği: Mahkumların hasta hakları ivedilikle gözetilmeli30 Mayıs 2019 Perşembe 13:30
  • Terfi eden yargıçlar yarın yemin edecek30 Mayıs 2019 Perşembe 13:29
  • Güven oylamasına katılacak mı? İzlem Gürçağ Altuğra açıkladı30 Mayıs 2019 Perşembe 13:12
  • Hüseyin Özgürgün'den Twitter'da Özersay'a ağır sözler : Özersay ve çetesi…30 Mayıs 2019 Perşembe 13:02
  • Özyiğit hükümetten gidince açıkladı... TC Eğitim Bakanı neden görüşmedi?30 Mayıs 2019 Perşembe 13:01
  • Kızılyürek: Türkçe AB içerisinde çalışma dili olmalı30 Mayıs 2019 Perşembe 12:53
  • Özgürgün yine twitt attı ve sert çıktı.. "Özersay ve çetesi"30 Mayıs 2019 Perşembe 12:49
  • UBP HP koalisyon hükümetine UBP'den 2. vekilden de ret30 Mayıs 2019 Perşembe 12:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti