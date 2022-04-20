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Sunat Atun Görevden Alındı

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Sunat Atun Görevden Alındı
Sunat Atun Görevden Alındı

Sunat Atun Görevden Alındı.

Cumhurbaşkanı kararnameyi imzaladı.

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