Sunderland, Tolgay'ı izledi! Lens takası ile...

Premier Lig ekibi Sunderland'in scout ekibi, Olympiakos-Beşiktaş karşılaşmasında tribünden Tolgay Arslan'ı izledi.

Olymipakos-Beşiktaş maçı Yunan ve Türk taraftarlar kadar, kadrosunu güçlendirmek isteyen ekiplerin de merceğindeydi. Karaiskakis Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaşlı bir futbolcu, ünlü İngiliz ekibinin kadrajındaydı.

Sunderland Kulübü'nün Atina'ya scout ekibini göndererek, maça ilk 11 başlayan Tolgay Arslan'ı tribünden izlettiği bildirildi. İngiliz ekibine yakın kaynaklara göre, deneyimli orta saha oyuncusunun performansı kayıt altına alındı.

Lens takası gündeme gelebilir

Ada ekibinin siyah beyazlı futbolcuya ilgisinin yeni olmadığı, Tolgay'ın son durumunu görmek adına bir kez daha bu maçta gözlem yapıldığı kaydedildi. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Sunderlandli Jeremain Lens'i kadrosuna katmayı düşünmesi durumunda, kulüpler arasında iki oyuncunun takasının gündeme gelebileceği öngörüsü de paylaşıldı.(Milliyet)