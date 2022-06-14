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Sungur'dan 'Asgari Ücret' açıklaması!

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Sungur'dan 'Asgari Ücret' açıklaması!
Sungur'dan 'Asgari Ücret' açıklaması!

Vatandaşın alım gücünün neredeyse kalmadığı bugünlerde, asgari ücretin ne kadar olması gerektiğiyle ilgili açıklamalar yapılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un asgari ücretin net 8 bin 500 TL civarında olması yönünde bir öngörüleri olduğu açıklaması sonrası, İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuştu.

İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, devletin denetim yapmaması nedeniyle ortaya çıkan bir hayat pahalılığı olduğunu söyledi. Elektriğe ve akaryakıta gelen zamlara işaret eden Sungur, bu kadar zammın devletin yeterli denetimi yapmamasından kaynaklandığını kaydetti.

“DEVLET DESTEKLERİ OLMADIĞI SÜRECE İŞ İNSANI ASGARİ ÜCRETİN ARTMASINA HAZIR DEĞİL”

Devlet destekleri olmadığı ve kaos devam ettiği sürece iş insanlarının asgari ücreti artırmaya hazır olmadığının dile getiren Sungur, “Eğer asgari ücret artarsa ya yarı zamanlı çalışanlar ya da işten durdurmaları artıracak.” dedi.

“HAYAT RAHATLATILSIN, BANKALARLA İLGİLİ TEDBİR ALINSIN”

Hayatın rahatlatılması ve  bankalarla ilgili tedbir alınması gerektiğini ifade eden Sungur, “Devlet önce ödevini yapsın. İş insanı desteklenmeden asgari ücret artarsa uzun vadede sistemi çöker.” açıklamasını yaptı.

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