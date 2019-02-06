Sünnet, Penisin Duyarlılığını Azaltıyor mu?

"Ucundan azıcık" oldukça hassas bir konu olabilir; ancak yapılan bir araştırmaya göre penis derisi ucundan kesilmiş sünnetli erkeklerin penisleri, duyusal hassasiyetlerini yitirmiyor olabilir.

Sünnetin faydaları ve zararları bilim insanları ile halkı yıllardan beri ikiye bölmektedir. Bazıları sünnetin hijyenik faydaları olduğunu ve enfeksiyon riskini azalttığını iddia ederken, diğerleri bu işlem nedeniyle penisin duyarlılığını azaltarak erkeğin cinsel gücüne zarar verdiğini ileri sürmektedir.

Sünnetin bu olumsuz etkisiyle ilgili tipik olarak 2 neden ileri sürülmektedir: İlki, penis ucu derisinin kesilmesi ve penis şaftının açığa çıkarılması sonucunda keratinizasyon denen bir süreç sonrası penis başının keratin ile dolması sonucunda duyularda azalma olduğu... İkincisi, penis ucu derisinde bir erkeğin penisinin diğer tüm bölgelerine göre daha fazla sinir ucu bulunduğu düşünüldüğü için, bu derinin kesilmesinin tüm organın hissiyatını yitirdiği ileri sürülmektedir.

Bunu araştırmak isteyen Ontario Queen's University'den araştırmacılar, bilim adına cinsel organlarının incelenmesine razı olan 62 erkek gönüllü üzerinde bir "penis dokunma testi" uyguladılar. Bunlardan 30 tanesi sünnetliyken, 32 tanesi sünnetsizdi. Ancak araştırmacıların istediği, sadece erkeklerin penislerine dokunmak değildi. Bunun yerine, deneklerin penislerinin birden fazla bölgesinde acı, sıcaklık algısı ve ısı kaynaklı acı deneyleri uygulamak istediler. Bu türuyaranların, cinsel istekle ilgili sinir uçlarını uyardığı ve bu nedenle sünnetin erkek üzerindeki etkilerini anlamak adına iyi bir araç olacağı düşünülmektedir.

Bunu yapan bilim insanları, sünnetli ile sünnetsiz erkekler arasında hassasiyet konusunda hiçbir fark tespit edemediler. Buna bağlı olarak, ne keratinizasyon ne de duyu kaybı nedeniyle hassasiyet yitiminin sünnetle alakalı olmadığı sonucuna vardılar. Araştırma sonuçları Journal of Urology dergisinde yayınlandı.

İlginç olan bir diğer bulgu, penis ucundaki derinin duyarlılığının kol gibi diğer vücut bölgelerinden farklı olmadığının tespitiydi. Buna karşılık, hem penis şaftının, hem de penis başının kola nazaran daha duyarlı olduğu tespit edildi. Bu nedenle bilim insanları, şu sonuca vardıklarını belirtiyorlar:

"Sünnet sadece penis hassasiyeti ile alakasız değildir; aynı zamanda penis ucu derisi, penisin en hassas bölgesi değildir."

Çeviri: Evrim Ağacı