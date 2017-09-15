Sunucudan tüm Kıbrıs'a çağrı: Anneyi bulun

Zeyep Kamil Hastanesi’nde yaşanan “bebek skandalı” uzun süredir TV8’de yayınlanan Yaşamdan Hikayeler programında gündeme getirildi.

Lütfiye Pekcan’ın sunduğu programına bağlanan ve ismini vermek istemeyen, eski hemşire olduğunu söyleyen kişinin “geçmişte bazı hastanelerde çocukların satıldığını biliyorum” açıklamasıyla Zeyep Kamil Hastanesi’nde yaşanan “Bebek Skandalı” gün yüzüne çıkmıştı.

TÜM KIBRIS‘A ÇAĞRI YAPILDI

Programın bugün yayınlanan bölümünde ise gerçek annesini arayan Dilek Kaya’yı evlatlık veren hemşire Havva K., Dilek’in gerçek annesini tanıdığını iddia etti. Annenin 1980 yılında Zeynep Kamil Hastanesi’nde doğum yapmış Kıbrıslı bir öğrenci olduğu iddia edildi. Doğum yapan Kıbrıslı öğrencinin annesinin ise Gazimağusa’da yaşayan 75 yaşındaki Arife Güler olduğu iddia edildi. Program sunucusu Lütfiye Pekcan gerçek annenin bulunması için tüm Kıbrıs’a çağrıda bulunarak, Arife Güler/Gülen isimli kadını tanıyanların kendilerine ulaşmasını istedi.





Dilek Kaya’yı evlatlık alan Münire Yalman