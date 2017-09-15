 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.742
  • Altın 146,169
  • Dolar 3,4391
  • Euro 4,1064
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAMerkel: Türkiye ile AB müzakerelerinin sonlandırılmasını talep edeceğim

Sunucudan tüm Kıbrıs'a çağrı: Anneyi bulun

»
Sunucudan tüm Kıbrıs'a çağrı: Anneyi bulun
Zeyep Kamil Hastanesi’nde yaşanan “bebek skandalı” uzun süredir TV8’de yayınlanan Yaşamdan Hikayeler programında gündeme getirildi.

Lütfiye Pekcan’ın sunduğu programına bağlanan ve ismini vermek istemeyen, eski hemşire olduğunu söyleyen kişinin “geçmişte bazı hastanelerde çocukların satıldığını biliyorum” açıklamasıyla Zeyep Kamil Hastanesi’nde yaşanan “Bebek Skandalı” gün yüzüne çıkmıştı.

TÜM KIBRIS‘A ÇAĞRI YAPILDI

Programın bugün yayınlanan bölümünde ise gerçek annesini arayan Dilek Kaya’yı evlatlık veren hemşire Havva K., Dilek’in gerçek annesini tanıdığını iddia etti. Annenin 1980 yılında Zeynep Kamil Hastanesi’nde doğum yapmış Kıbrıslı bir öğrenci olduğu iddia edildi. Doğum yapan Kıbrıslı öğrencinin annesinin ise Gazimağusa’da yaşayan 75 yaşındaki Arife Güler olduğu iddia edildi. Program sunucusu Lütfiye Pekcan gerçek annenin bulunması için tüm Kıbrıs’a çağrıda bulunarak, Arife Güler/Gülen isimli kadını tanıyanların kendilerine ulaşmasını istedi.


arife-guler.jpg

Dilek Kaya’yı evlatlık alan Münire Yalman

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Videolu: 'Elli tonu' serisinin üçüncü filminden ilk görüntüler!11 Eylül 2017 Pazartesi 15:20
  • 75 yıldır evli olan Irma ve Harvey'nin kasırga şaşkınlığı08 Eylül 2017 Cuma 18:48
  • 13 yaşında ölen kız çocuğu 8 kişinin hayatını kurtardı08 Eylül 2017 Cuma 18:46
  • 'Kuşum Aydın': Kadın oldum yaranamadım, sakal bıraktım yine yaranamadım08 Eylül 2017 Cuma 12:03
  • Sevilen oyuncu erken yaşta hayata gözlerini yumdu...05 Eylül 2017 Salı 12:22
  • Ezik parmak acısı, coşkusunu engelleyemedi05 Eylül 2017 Salı 09:55
  • Evin tuvaletinden yılan çıktı04 Eylül 2017 Pazartesi 17:17
  • Kadınlar tarafından icat edilen 9 şey04 Eylül 2017 Pazartesi 17:12
  • Deniz Plaza'da 24 talihli daha belirlendi: İşte tam liste!04 Eylül 2017 Pazartesi 12:40
  • Nurullah Akkaya’nın Büyük Başarısı; Hızlı Çalışan Programlama Dili Geliştirdi…02 Eylül 2017 Cumartesi 13:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti