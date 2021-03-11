  • BIST 1.556
  • Altın 414,688
  • Dolar 7,4719
  • Euro 8,9490
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAToplam 7429 test yapıldı, 15'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

‘Süper antikor’lu adam: Covid-19 ona zarar veremiyor

» »
Covid-19’u farkında bile olmadan atlattı. Daha sonra ‘süper antikorlar‘a sahip nadir insanlardan biri olduğu fark edildi. Antikorları virüsü öldürmede o kadar iyi ki Covid-19 karşısında neredeyse ‘yenilmez‘.
‘Süper antikor’lu adam: Covid-19 ona zarar veremiyor

Covid-19’u farkında bile olmadan atlattı. Daha sonra ‘süper antikorlar‘a sahip nadir insanlardan biri olduğu fark edildi. Antikorları virüsü öldürmede o kadar iyi ki Covid-19 karşısında neredeyse ‘yenilmez‘.

Doktorlara göre ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan John Hollis’e corona virüsü zarar veremez gibi görünüyor.

Oldukça nadir görülen bir durum olmakla birlikte Hollis gibi insanların olduğu biliniyor. Hollis, bilim insanlarının bulabildiği az sayıda örnekten biri.

“Gerçeküstü bir deneyim” diye paylaştığı durumunun nasıl fark edildiğini şöyle anlatıyor: “Geçen yıl nisan ayında ev arkadaşım hastalandı. Çok hastaydı. İki hafta boyunca ben de hasta olacağım diye tedirgin bir şekilde bekledim. Ama olmadım. Sanırım şanslıyım, virüs beni teğet geçti, bir şekilde hasta olmadım diye düşündüm.”

Ancak Hollis’in bilmediği bir şey vardı: Çoktan Covid-19 olmuş ve atlatmıştı.

Temmuz ayına gelindiğinde gerçek ortaya çıktı: “Mart sonunda virüs bana bulaştığını, kanımda süper antikorlarım olduğunu ve belki kalıcı bağışıklığım olabileceğini öğrendim.”

Hollis’in durumu iletişim müdürü olduğu George Mason Üniversitesi’ndeki Dr. Lance Liotta’ya Covid-19 deneyimini anlatması sonucu tesadüfen ortaya çıktı.

Farklı zamanlarda Hollis’ten kan örnekleri aldıklarını belirten Dr. Liotta şöyle konuştu: “Virüse saldırmanın farklı yolları üzerine çalışabileceğimiz bir altın madeni. Antikorlar Covid-19 durumunda şöyle çalışıyor: Virüsün yüzeyinde diken proteinleri var. Bu dikenler hücreye tutunup istila etmek için kullanılıyor. Hastanın antikorları o dikenlerin ucuna yapışıyor. Antikorlar üzerindeyken de hücre yüzeyine bağlanıp istila edemiyor.”

Ancak Hollis’in antikorları farklı; virüsün birden çok bölümüne saldırıyor ve hızla yok ediyor.

Üniversitenin antikor üzerine çalışmalarını yürüten Dr. Liotta bunu şöyle açıkladı: “Bazı hastalarımızın Covid-19’e karşı çok yüksek oranda antikorları var. Antikorları 1’e 10 bin seyrelttiğinizde dahi virüslerin yüzde 90’ını öldürüyor.”

Bilim insanları süper antikorların daha etkili aşılar ve tedavi yöntemleri bulunmasına yardımcı olacağını düşünüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşırı doz kokainden ölen ayı ‘Pablo Escobear’in hikayesi sinemaya uyarlanıyor10 Mart 2021 Çarşamba 21:43
  • Burger King'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı: 'Kadının yeri mutfaktır'09 Mart 2021 Salı 23:20
  • Tayland’a giden turistler karantina dönemini yatta geçirebilecek09 Mart 2021 Salı 22:49
  • Rusya ve Çin, Ay’da ortak istasyon kuracak09 Mart 2021 Salı 22:31
  • Erdal Beşikçioğlu, ekranlara geri dönüyor09 Mart 2021 Salı 21:05
  • Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: En az 14 ölü09 Mart 2021 Salı 17:33
  • Adana'dan Boris Johnson'a kebap daveti08 Mart 2021 Pazartesi 22:16
  • Usta oyuncu Rasim Öztekin hayanı kaybetti08 Mart 2021 Pazartesi 21:42
  • ''Atıkları birbirinin içine koymak büyük bir yanlış, temizlenmeleri, ezilmeleri ve ayrılmaları gerek''08 Mart 2021 Pazartesi 21:02
  • Korona günlerinde cinsiyet eşitliği: Evde eğitimin sorumluluğu %79 oranda kadınlarda08 Mart 2021 Pazartesi 20:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti