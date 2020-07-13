  • BIST 118.399
  • Altın 398,260
  • Dolar 6,8544
  • Euro 7,7918
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1 pozitif vaka daha

Süper bilgisayarlar Covid-19'a aşı veya tedavi yöntemi bulabilir mi?

» »
Bilgisayar ile biyoloji bilimlerini harmanlayarak Covid-19'a çare bulmak mümkün mü? Avrupa'da biyomoleküler alanda çalışmalar yürüten çok sayıda merkez, salgının başlamasının ardından bu soruya odaklandı.
Süper bilgisayarlar Covid-19'a aşı veya tedavi yöntemi bulabilir mi?

Bilgisayar ile biyoloji bilimlerini harmanlayarak Covid-19'a çare bulmak mümkün mü? Avrupa'da biyomoleküler alanda çalışmalar yürüten çok sayıda merkez, salgının başlamasının ardından bu soruya odaklandı.

İspanya'nın Barselona kentindeki Araştırma Enstitüsü de Covid-19'a neden olan SarsCoV-2 adlı koronavirüsün zayıf yönlerini tespit edip hastalığın tedavisi ve aşısı için çalışmalar yürütüyor.

Hastalık yeni ortaya çıktığından, virüsün yapısı, enfekte ettiği kişilere verdiği hasar ve nasıl ilerleyeceği gibi bilinmezlerin aydınlatılması da zaman alacak.

Bilim insanları, bu ve benzeri karmaşık soruların yanıtları için MareNostrum adı verilen süper bilgisayar üzerinde çalışıyor. Halihazırda iklim krizi ve kütleçekimsel dalga gibi alanlarında araştırmalara faydası dokunan MareNostrum'un 4'üncü nesli, saniyede 11 katrilyon kadar işlem yapabiliyor.

Şimdi görev listesinde ise koronavirüse çare bulmak var.

Barselona Süper Bilgisayar Merkezi'nden Rosa Badia, bilgisayar sayesinde uzmanların çözmeye çalıştığı soruları netleştirebildiğini ve aynı anda birden fazla kaynağa erişebildikleri için daha hızlı çözüme ulaşabildiklerini söylüyor.

"Henüz o aşamada değiliz, bir 5-10 yılı var"

İsveç'teki Stokholm Üniversitesi de süper bilgisayarlardan yararlanan diğer bir kurum. Profesör Erik Lindahl, yapılan deneylerde bilgisayarların kullanılmaması halinde görülemeyecek bulguların bilgisayarlar sayesinde elde edilebildiğini söylüyor. Örnek olarak da sıvıların protein etrafında nasıl dağıldığını anlayabilmenin ancak bilgisayarlar sayesinde mümkün oluşunu gösteriyor.

Ancak bu bilgisayarların işletimi için yine insan elinden çıkma algoritmalara ihtiyaç duyuluyor. Bilimsel konuların derinliği göze alındığında ihtiyaç duyulan algoritmalar da bir o kadar karmaşık oluyor.

Henüz süper bilgisayarlar aşı veya tedavi yöntemi geliştirme de ancak yardımcı araç olarak kullanılsa da bilim insanları yakın zamanda yeni nesil bilgisayarların ilaç ve aşı keşfi için ana unsur olacağı görüşünde.

Profesör Erik Lindahl, bu süre zarfının 5-10 sene gibi kısa olabileceğine inanıyor: "Beş on sene sonra, bir kaç hafta ya da aylar içinde bir ilaç bulunması gerektiğinde, bilgisayarlar araştırmaların itici gücü olacak. Ancak henüz o aşamada değiliz".

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Salgında evden çalışanlar soluğu estetikçide aldı10 Temmuz 2020 Cuma 17:03
  • Karayipler'deki Barbados evden çalışan turistlere 1 yıllık oturum izni verecek10 Temmuz 2020 Cuma 10:27
  • Yanlış sütyen meme kanserine neden olur mu?09 Temmuz 2020 Perşembe 18:45
  • NASA'nın Mars'taki delicisi Köstebek, toprak altında sıkıştı09 Temmuz 2020 Perşembe 17:12
  • Başları yapışık doğup 18 saatlik ameliyatla ayrılan ikizlerin annesi: İkinci kez doğdular09 Temmuz 2020 Perşembe 17:01
  • Dağda bekarlığa veda partisine katılan gencin dilini yılan ısırdı07 Temmuz 2020 Salı 22:38
  • Endonezya'da Covid-19 nedeniyle 2 yıl kamu personeli alımı yapılmayacak07 Temmuz 2020 Salı 22:00
  • Hükûmet yetkililerine milyonlarca dolarlık lüks araç alınan Zimbabwe'de sağlık çalışanları grevde: Enflasyon yüzde 785'i buldu07 Temmuz 2020 Salı 21:00
  • ABD, TikTok ve diğer Çin menşeli mobil uygulamaları yasaklamaya hazırlanıyor07 Temmuz 2020 Salı 18:26
  • AB, Türkiye'deki sığınmacılara kişi başı her ay 17 euro yardımda bulunuyor07 Temmuz 2020 Salı 18:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti