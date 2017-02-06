Super Bowl’da Lady Gaga’dan Donald Trump mesajı

Amerikan Futblu Ligi’nin final maçı Super Bowl’un devre arasında gösterişli bir sahne şovu sergileyen Lady Gaga, performansında, Trump’ın Meksika duvarı ve Müslümanlara vize yasağına göndermeler yaptı.

ABD’nin Houston şehrinde yapılan Amerikan Futblu Ligi’nin final maçı Super Bowl’a Lady Gaga’nın sahne performansı damga vurdu.

Sahnede piyano çalan, şarkı söyleyen, dans eden ve sahneye yüksekten atlayan Lady Gaga, beklenildiği gibi performansına politik mesajlar da ekledi.

30 yaşındaki ABD’li şarkıcı, Donald Trump’ın Müslüman ülke vatandaşlarına vize yasağı ve Meksika sınırına duvar örülmesi konularına göndermeler yaptı

Tüm dünyada milyonlarca sporsever tarafından takip edilen Super Bowl'un devre arası gösterisinde ünlü şarkıcı, şovunu, ‘God Bless America’ (Tanrı Amerika’ı korusun) sözleriyle başlayan şarkı ile açtı. Ardından Woodie Guthrie’in ‘This Land is Your Land’ (Bu Ülke Senin Ülken) şarkısıyla performansını sürdürdü. Bu şarkı, Trump ve hükümetine yönelik eleştiri anlamı taşıdığı şeklinde yorumlandı. Çünkü şarkı, yıllar önce Berlin duvarına cevap olarak yazılmış ve sözlerinde “Orada beni durdurmaya çalışan yüksek bir duvar vardı” cümlesi yer alıyordu.

Gaga performansında ayrıca ‘Poker Face,’ ‘The Edge of Glory’ ve ‘Born This Way’ gibi popüler şarkılarını da seslendirdi. Amerikan futbolu ligi NFL yetkililerinin Gaga’ya bölücü ve yabancılaştırıcı olarak görülebilecek herhangi bir siyasi ifade kullanmamasını söylediği iddia edildi Ancak NFL bu iddiayı reddederek sanatçıya, kuracağı sahnede özgür bırakılmasına söz verildiğini belirtti. Super Bowl öncesi Gaga, performansının eşitlikçi ve kapsayıcı olacağı sözünü vermiş ve “Kapsayıcılık tutkusuna inanıyorum. Eşitlik ruhuna inanıyorum ve bu ülkenin ruhu sevgi, şefkat ve iyiliktir. Performansım bu felsefeleri destekleyecek” şeklinde konuşmuştu.