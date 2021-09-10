  • BIST 1.438,720
  • Altın 486,54
  • Dolar 8,4080
  • Euro 9,9300
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Süper insan nedir?

» »
Süper insan nedir?
Süper insan nedir?

ABD'de yapılan bir çalışma, corona virüsü geçirdikten sonra iki doz mRNA aşısı olan bazı kişilerin süper insan bağışıklığına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Gelişme sonrası süper insan nedir, merak edildi.

ABD'de yapılan çalışmada, koronavirüsü geçirdikten sonra iki doz Pfizer-BioNTech ya da Moderna'nın mRNA aşılarından birini olan bazı kişilerin 'süper insan bağışıklığı' ya da 'hibrit bağışıklık' kazandığı belirlendi. Peki, Süper insan nedir?

SÜPER İNSAN NEDİR?

Çalışmada, corona virüsü geçirdikten sonra iki doz Pfizer-BioNTech ya da Moderna'nın mRNA aşılarından birini olan bazı kişilerin 'süper insan bağışıklığı' ya da 'hibrit bağışıklık' kazandığı belirlendi. Söz konusu kişilerde, corona virüsüne karşı geliştirilen antikor seviyesi ve T hücrelerinin normalden çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı. 

Hatziioannou, süper insan bağışıklığı olan kişilerin, mevcut varyantların dışında henüz ortaya çıkmamış varyantlara karşı da bağışıklığa sahip olabileceğini belirtti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19'dan bir can kaybı daha! Aşısız 50 yaşındaki hasta hayata gözlerini yumdu...10 Eylül 2021 Cuma 13:58
  • Turkovac aşısının yan etkisi var mı? Turkovac aşısı inaktif mi, mRNA mı?10 Eylül 2021 Cuma 12:26
  • İtalya'da 3. doz aşı uygulanacak10 Eylül 2021 Cuma 09:31
  • Japonya'da "Eta varyantı" tespit edildi10 Eylül 2021 Cuma 08:52
  • Yanlış spor fıtığa neden olabilir09 Eylül 2021 Perşembe 23:00
  • Mu varyantı nedir?09 Eylül 2021 Perşembe 22:30
  • Göz yanmasına ne iyi gelir?09 Eylül 2021 Perşembe 21:00
  • Kramp Nasıl Geçer?09 Eylül 2021 Perşembe 20:30
  • Sinüzit Nasıl Geçer?09 Eylül 2021 Perşembe 20:00
  • Koca: Aktif vakaların yüzde 90'na yakın bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişiler09 Eylül 2021 Perşembe 18:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti