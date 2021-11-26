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‘Süper Jöle’: Bilim İnsanları yumuşak fakat oldukça dayanıklı bir malzeme geliştirdi! İşte videosu...

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Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, dış etki ve ağırlıklara dayanabilen, sıkıştırıldığında ultra sert bir cam gibi olan ‘süper jöle’ ürettiler.
‘Süper Jöle’: Bilim İnsanları yumuşak fakat oldukça dayanıklı bir malzeme geliştirdi! İşte videosu...

Bilim insanları, hayatlarımızı kolaylaştıracak birçok ürün ve malzeme için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Nitekim bilim doğrultusunda ortaya çıkan üretimler, genel itibariyle hayata yönelik çok önemli katkılarda bulunuyor. Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanlarının ürettiği ‘süper jöle’ de bu üretimler arasında özel bir yer alacak gibi görünüyor.

Araştırmacılar, dış etki ve ağırlıklara dayanabilen fakat normal halinde ise yumuşak bir jöle halinde duran bir malzeme geliştirdiler. Bu süper jöle, bir filin eşdeğerinde ağırlığa, hatta daha yüksek ağırlıklara dayanabiliyor. Ortaya çıkan bu malzemenin yüzde 80’i sudan, geriye kalan kısmı polimer ağından oluşuyor.

Malzemenin su dışında kalan kısmı malzemenin mekanik özelliklerini kontrol ediyor. Yumuşak ama son derece güçlü olan bu malzeme, yumuşak robotik, biyoelektronik, biyomedikal ve daha birçok önemli ve kritik alanda kullanılabilecek potansiyele sahip. Üretilen bu yeni malzeme, üzerinden büyük bir ağırlık geçse dahi tekrar eski haline dönüyor.

Sonuçları Nature Materials dergisinde yayınlanan bu ürünle ilgili açıklama yapan, çalışmanın ilk yazarı Dr. Zehuan Huang, “İstediğimiz mekanik özelliklere sahip malzemeler yapmak için iki molekülün kimyasal bir bağla birleştirildiği çapraz bağlayıcılar kullanıyoruz. Yumuşak ve esnek hidrojeller yapmak için tersine çevrilebilir çapraz bağlayıcılar kullanıyoruz, ancak sert ve sıkıştırılabilir bir hidrojel yapmak zordur ve bu özelliklere sahip bir malzeme tasarlamak tamamen mantığa aykırıdır” dedi.

Cambridge Üniversitesi Melville Polimer Sentezi Laboratuvarı Direktörü Scherman ise, "Yüzde 80 su içeriği olan bu malzemenin bir su balonu gibi patlayacağını düşünürdünüz ama öyle değil. Sağlam kalıyor ve büyük sıkıştırma kuvvetlerine karşı dayanıklı duruyor" dedi. Araştırmacılar, bu malzemenin birçok alanda kullanılabilmesi için çabalıyorlar.

 

webtekno.

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