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Süper Lig maçları Katar'da tamamlanabilir

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Süper Lig maçları Katar'da tamamlanabilir
Süper Lig maçları Katar'da tamamlanabilir

Katar hükümetinin Süper Lig maçlarının kendi ülkelerinde tamamlanabileceğini Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ilettiği iddia edildi.

Süper Lig’in yeniden ne zaman başlayacağı ve hangi formatta oynanacağı konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmaya devam ediyor.

Son olarak izole bir ortam oluşturularak karşılaşmaların Antalya’da tamamlanması gündeme gelirken, iddialara göre Katar da devreye girdi. Fanatik’ten Orhan Yıldırım’ın aktardığına göre Katar hükümeti, kalan 8 haftanın ülkelerinde oynanması teklifinde bulundu.

2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak ülkede altyapının hazır olduğu kaydedilirken, Süper Lig ekiplerinin saha giderleri ve konaklamalar gibi tüm harcamalarının karşılanacağı garanti edildi.

 

 

Haftada çift maçlı takvimle bir ay içinde ligin bitirilebileceği belirtilirken, sahibi Katarlı olan Süper Lig'in yayıncı kuruluşunun da teklife onay verdiği ve Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği’nin bu konuda alacağı kararın beklenmeye başladığı iddia edildi.

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