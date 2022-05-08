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Süper Lig ve Birinci Lig'de günün maç programı…

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Süper Lig ve Birinci Lig'de günün maç programı…
Süper Lig ve Birinci Lig'de günün maç programı…

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de günün maç programı açıklandı.

İşte günün maç programı:

8 Mayıs Pazar, Saat 17:00 Mete Adanır Stadı, Türk Ocağı – Lefke, Mehmet Sezener

1. LİG

Tahsin Mertekçi Stadı, Yalova – Görneç, Ferhat Tuna

Cemal Balses Stadı, Mormenekşe – Düzkaya, Abdullah Genç

Hüseyin Altıncoğlu Stadı, İncirli – Çanakkale, Emre Öztaşlı

Miracle Değirmenlik – Bostancı Bağcıl, (Hükmen Miracle Değirmenlik galip)

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