Süper Lig ve Birinci Lig'de günün maç programı…

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de günün maç programı açıklandı.
İşte günün maç programı:
8 Mayıs Pazar, Saat 17:00 Mete Adanır Stadı, Türk Ocağı – Lefke, Mehmet Sezener
1. LİG
Tahsin Mertekçi Stadı, Yalova – Görneç, Ferhat Tuna
Cemal Balses Stadı, Mormenekşe – Düzkaya, Abdullah Genç
Hüseyin Altıncoğlu Stadı, İncirli – Çanakkale, Emre Öztaşlı
Miracle Değirmenlik – Bostancı Bağcıl, (Hükmen Miracle Değirmenlik galip)
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