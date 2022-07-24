Süper Lig’de 2022-23 sezonu 1. ve 2. hafta programı açıklandı

2022-2023 sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın maçıyla açılacaktır. Buna göre; İstanbulspor – Trabzonspor müsabakası 5 Ağustos Cuma günü 19.15’te oynanacaktır.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tur atlaması halinde 3. Eleme Turu müsabakalarını 2 Ağustos Salı ve 9 Ağustos Salı günü oynayacak olan Fenerbahçe’nin Ümraniyespor ile yapacağı 1. hafta karşılaşması Cuma günü saat 21.45 olarak planlanmıştır.