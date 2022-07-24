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Süper Lig’de 2022-23 sezonu 1. ve 2. hafta programı açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 1. ve 2. hafta oynanacak maçların programını belirledi.
Süper Lig’de 2022-23 sezonu 1. ve 2. hafta programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 1. ve 2. hafta müsabaka programı belli oldu. 5 Ağustos’ta başlayacak Spor Toto Süper Lig’in programları; ülkemizi Avrupa’da temsil eden takımların muhtemel eleme müsabaka tarihleri de dikkate alınarak planlandı.

Süper Lig’de açılış maçını, son şampiyon Trabzonspor ve İstanbulspor 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15’te oynayacak. Aynı gün Fenerbahçe ve Ümraniyespor, saat 21.45’te başlayacak maçta Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ligdeki ilk maçını 6 Ağustos Cumartesi saat 21.45’te Dolmabahçe’de oynarken, Galatasaray 7 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te Antalyaspor’a konuk olacak.

TFF’den yapılan açıklamaya göre;

  • 2022-2023 sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın maçıyla açılacaktır. Buna göre; İstanbulspor – Trabzonspor müsabakası 5 Ağustos Cuma günü 19.15’te oynanacaktır.
    UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tur atlaması halinde 3. Eleme Turu müsabakalarını 2 Ağustos Salı ve 9 Ağustos Salı günü oynayacak olan Fenerbahçe’nin Ümraniyespor ile yapacağı 1. hafta karşılaşması Cuma günü saat 21.45 olarak planlanmıştır.
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde tur atlamaları halinde 3. Eleme Turu müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak Medipol Başakşehir FK ve Konyaspor’un 1. hafta müsabakaları 8 Ağustos Pazartesi günü olarak planlanmıştır.
  • Fenerbahçe’nin eleme müsabakalarına UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmesi durumunda 3. Eleme müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak olması nedeniyle Spor Toto Süper Lig 1 ve 2. hafta programında değişiklikler yapılacaktır.
  • 2 Ağustos’ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu kura çekimi sonrası belirlenecek olan tarihlere göre, Şampiyonlar Liginde oynayacak takımlarımızın 2. hafta maç programında değişiklik yapılabilecektir.
  • Programda, bakım onarım çalışmaları nedeniyle stat bilgisi boş bırakılmış müsabakaların hangi statlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir.

Süper Lig’de 1. hafta programı

Süper Lig’de 2. hafta programı

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