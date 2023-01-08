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Süper Lig'de derbi heyecanı! İlk 11'ler Belli Oldu

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne olacak. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İşte derbinin 11'leri...
Süper Lig'de derbi heyecanı! İlk 11'ler Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2023 yılının ilk derbisi Kadıköy'de oynanacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. 

Ligde üst üste aldığı Bitexen Giresunspor ile Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardından sırasıyla Hatayspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle yeniden çıkış yakalayan Fenerbahçe, söz konusu süreçte liderliği kaptırdığı Galatasaray'ı yenerek yeniden zirvede yer almayı amaçlıyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, derbi öncesinde 35 puanla Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Ligde 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray ise seriyi Fenerbahçe karşında da sürdürmek istiyor. Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Sarı kırmızılılar, derbiyi de kazanarak ezeli rakibiyle olan puan farkını 4'e çıkarmayı amaçlıyor.

 

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Osayi-Samuel, Arao, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, King, Batshuayi.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Dubois, Berkan Kutlu, Oliviera, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

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