Süper Lig'de dev derbi: Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor; işte muhtemel 11'ler

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide bugün Fenerbahçe'yi ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.

Süper Lig'de çıktığı 23 mücadelede 20 galibiyet, 3 beraberlik alan Galatasaray, yoluna namağlup devam ediyor. Ligde 63 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Süper Lig'de oynadığı son 9 müsabakayı kaybetmeyen ve 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, zirve yarışında 6 puan önünde bulunan rakibini mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 57 puan topladı. Zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe, ikinci sırada yer alıyor.

RAMS Park'ta derbi öncesi zeminin son durumu

Derbi maçının oynanacağı RAMS Park'ta zemin karşılaşma öncesinde görüntülendi. Derbi için RAMS Park ve çevresinde toplamda 32 bin polis ve güvenlik görevlendirildi.

Ligde 136. sınav

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 135 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-38 üstünlük kurdu. Ligdeki 44 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 164, sarı-kırmızılılar ise 133 gol kaydetti.

Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi.

Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa olmak üzere sarı-kırmızılılar 14 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.

Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.

Derbide Galatasaray'da 3 oyuncu eksik

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

Cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte; Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıklarından dolayı derbide forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Yunus Akgün'ün ise kadroya girmesi bekleniyor.

İlk yarıdaki maçı Galatasaray kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in ilk yarısındaki maçı 3-1 kazandı.

Sezonun 6. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray; Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın attığı gollerle 3 puanı aldı. Sarı-lacivertlilerin tek golünü Edin Dzeko penaltıdan kaydetti.

Galatasaray, bugünkü derbide hem rakibiyle arasındaki puan farkının 9'a çıkarmayı hem de ikili averajda avantajı ele almak istiyor.

Son 5 derbide üstün taraf Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 5 derbide büyük bir üstünlük kurdu.

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, son 5 lig derbisinde 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu derbilerde 9 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Galatasaray, bu süreçte 3 derbide kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray Avrupa'dan elendi, lige odaklandı

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyor.

Sezona ligde 25. şampiyonluk hedefiyle giren sarı-kırmızılı takım, 5. yıldızı takmak istiyor. Kurduğu kadroyla UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefiyle ilerleyen Galatasaray, son 16 play-off turunda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a elendi.

Avrupa'ya veda eden Galatasaray'ın elinde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası kaldı.

Galatasaray Süper Lig'de 24 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de 24 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 23 müsabakada bileği bükülmedi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.