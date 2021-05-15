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Süper Lig'de final günü | "Üç büyükler" şampiyonluk için sahada; işte muhtemel 11'ler

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Tarihi bir rekabete sahne olan sezonun son haftasına Beşiktaş ve Galatasaray aynı puanda giriyor; üçüncü sıradaki Fenerbahçe ise rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek
Süper Lig'de final günü | "Üç büyükler" şampiyonluk için sahada; işte muhtemel 11'ler

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bugün çözülecek. 42 haftalık maratonun son haftasına Beşiktaş ve Galatasaray aynı puanla giriyor. Üçüncü sıradaki Fenerbahçe ise rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

Süper Lig'in en uzun sezonunda şampiyon bugün belli olacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 42 haftalık maratonu zirvede tamamlamak için son 90 dakikaya çıkıyor.

Tarihi bir rekabete sahne olan sezonun final haftasına Beşiktaş ve Galatasaray aynı puanda giriyor.

Göztepe-Beşiktaş

Son düzlüğe 2 averajlık farkla önde giren Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak. Gürsel Aksel Stadı’ndaki karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Üst üste aldığı 2 mağlubiyetle şampiyonluk yarışındaki avantajını kullanamayan Siyah Beyazlılar, İzmir'e tam kadro gitti.  Sakatlıkları süren Aboubakar, Oğuzhan, Cenk Tosun ve Hasic, kritik mücadelede takıma tribünden destek verecek. Omzundan sakatlığı bulunan Ljajic ile ilgili karar ise maç saatinde verilecek

Muhtemel 11'ler

Göztepe: Arda, Gassama, Alpaslan, Kubilay, Burekovic, Esiti, Soner, Halil, Yalçın, Beykan, Ideye.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip, Josef, Atiba, Ghezzal, N'Koudou, Larin.

Galatasaray-Yeni Malatyaspor

Son haftaya zirve ortağı olarak giren Galatasaray ise Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Telekom Stadı'nda oynanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Üst üste aldığı 5 galibiyetle Beşiktaş'ı yakalayan Sarı Kırmızılılar, iki takımın da geceyi galibiyetle tamamlaması halinde şampiyonluk için 3 gol averajı daha fazla yapmak zorunda. Sarı-Kırmızılılarda Radamel Falcao, Emre Taşdemir ve annesi vefat eden Linnes’in durumları maç saatinde netlik kazanacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Muhammed.

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeki, Semih, Hadebe, Hafez, Wallace, Fofana, Adem Büyük, Mallan, Mustafa, Tetteh.

Kayserispor-Fenerbahçe

Son haftaya üçüncü sırada giren Fenerbahçe'nin gözü ise rakiplerinde olacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek

Hes Kablo Kayserispor deplasmanına çıkacak Sarı Lacivertliler, sahadan 3 puanla ayrılırsa, Beşiktaş ve Galatasaray'ın mağlubiyetini bekleyecek. Sakatlıkları bulunan Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Gökhan Gönül forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Altay Bayındır maç kadrosunda yer aldı.  

Muhtemel 11'ler

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz, Muhar, Attamah, Daniel, Lennon, Henrique, İlhan.

Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Pelkas, Ozan, Osayi, Mert Hakan, Valencia.

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