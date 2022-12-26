Süper Lig'de Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası, Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde 15. hafta sonunda Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu.
Ligde günün diğer maçında Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanından bir puanla döndü.
Haftaya lider giren Fenerbahçe ise Trabzonspor deplasmanında yaşadığı mağlubiyetle 29 puanda kalarak 2. sıraya geriledi.
SONUÇLAR
Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 0-2
HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir: 1-3
Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor: 1-1
Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 1-2
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0
Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1
Gaziantep FK-Beşiktaş: 1-1
Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 2-2
Galatasaray-İstanbulspor: 2-1
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