Süper Lig'de gol yağmuru

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta yapılan 9 maçta, 4 ev sahibi takımı, 3 de deplasman ekibi sahadan galibiyetle ayrılırken 2 maç da beraberlikle sona erdi. Bu karşılaşmalarda toplam 33 gol atıldı.
25. haftanın en gollü karşılaşması Kayseri'de oynandı. Kayserispor ile Gaziantepsporarasındaki mücadelede taraftarlar 7 kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşma, Gaziantepspor'un 4-3 üstünlüğüyle tamamlanırken, haftanın en gollü maçı olma özelliğini taşıdı.
Ligin bu haftasında sadece Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasından gol sesi çıkmadı.
Ligde daha önce takımlar 19. haftada 31, 24. haftada ise 30 kez gol sevinci yaşamıştı.
25. haftada alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: 2-3
Kasımpaşa-Osmanlıspor: 3-2
Kayserispor-Gaziantepspor: 3-4
Adanaspor-Akhisar Belediyespor: 2-1
Trabzonspor-Galatasaray: 2-0
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 1-0
Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor: 3-3
Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3
Antalyaspor-Beşiktaş: 0-0
576 gol atıldı
Spor Toto Süper Lig'de 25 hafta sonunda 576 kez fileler havalandı.
Süper Lig'de en az gol 7. haftada (11 gol) kaydedildi.
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