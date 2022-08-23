  • BIST 3.062,49
  • Altın 1011.012
  • Dolar 18.1132
  • Euro 17.9433
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, gelecek haftanın programı

» »
Ligin 3. haftası oynanan üç maçla tamamlandı. Adana Demirspor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, haftayı averajla lider bitirdi
Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftası yapılan üç karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u 4-2 yenerken, Arabam.com Konyaspor deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Günün diğer maçında ise Demir Grup Sivasspor ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 7'ye çıkardı ve 3. haftayı averajla lider bitirdi.
 

SONUÇLAR

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: 0-1

Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: 1-0

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 1-2

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: 5-2

Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: 2-0

Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-1

Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 1-1

İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: 0-4

Fenerbahçe-Adana Demirspor: 4-2

PUAN DURUMU

 

4. HAFTANIN PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

26 Ağustos Cuma

21.00

Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

27 Ağustos Cumartesi

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)

21.45 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)

21.45Adana Demirspor-HangiKredi Ümraniyespor (Yeni Adana)

28 Ağustos Pazar

19.15 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

29 Ağustos Pazartesi

19.15 Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe (Stadı henüz açıklanmadı)

21.45 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe Viyana seferinden mutlu döndü19 Ağustos 2022 Cuma 17:19
  • Ertan Bulut yeniden Larnaka Gençler Birliği’nde17 Ağustos 2022 Çarşamba 19:04
  • Elon Musk: Bir spor takımı satın alma planım yok17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:41
  • Fenerbahçe'den forvete "Maxi"mum güç!17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:02
  • Ozan Tufan'dan Hull City'de şaşırtan performans17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:58
  • Beşiktaş Dele Alli transferini bitiriyor17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:50
  • UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları yarın oynanacak17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:30
  • Fenerbahçe'nin 10 numarası Arda Güler'le ilgili bilinmeyenleri açıkladı! Premier Lig detayı17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:20
  • Kaymaklı güç depoluyor16 Ağustos 2022 Salı 12:33
  • FIFA Hindistan Futbol Federasyonunun üyeliğini askıya aldı16 Ağustos 2022 Salı 12:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti