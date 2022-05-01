Süper Lig’de şampiyon Trabzonspor

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor oldu. Yaptığı puan farkıyla büyük avantaj yakalayan, 4 hafta üst üste galip gelemediği dönemde bile rakiplerini yanına yaklaştırmayan Trabzonspor, Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldığı mücadele sonunda 7. şampiyonluğunu ilan etti.

Beraberliğin bile şampiyonluk için yeterli olduğu Trabzonspor, baskılı başladığı maçta öne geçti. 3. dakikada Cornelius gol perdesini açtı. Antalyaspor 51’de Ndao ile beraberliği buldu. Uğurcan Çakır, 56’da Fredy’nin penaltısında gole izin vermedi. 62. dakikada Dorukhan yeniden Trabzonspor taraftarını büyük sevince boğdu. 80. dakikada ise Antalyaspor’un formda golcüsü Haji Wright sahneye çıkarak durumu 2-2’ye getirdi.

Maçtan istediğini alan Trabzonspor 35. hafta sonunda 77 puana yükselerek, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 9 yaptı ve 38 yıl sonra şampiyon oldu.

Antalyaspor ise 52 puana yükselerek maç fazlasıyla 7. sıraya çıktı ve Avrupa kupalarına katılma yarışını sürdürdü.

TRABZON MAÇA GOLLE BAŞLADI

Maça taraftarının da büyük desteğiyle istekli başlayan Trabzonspor, şampiyonluk maçına golle başladı. Sol kanattan gelen bordo-mavili ekipte Djaniny’nin ceza sahasında kaçırdığı Abdülkadir, kale ağzındaki Cornelius’a bekletmeyen yerden gönderdiği pasta Danimarkalı forvet kolay pozisyonda topu filelere gönderdi: 1-0.

WRIGHT OFSAYTA TAKILDI

30. dakikada Antalyaspor tehlikeli geldiği pozisyonda topu filelere gönderdi. Ancak Haji Wright’ın ağlara gönderdiği top ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Antalyasporlu forvet, savunmanın arkasına kaçtığı anda az farkla ofsayt.

ANTALYASPOR BERABERLİĞİ YAKALADI

İlk yarıda golü yedikten sonra Trabzonspor kalesine tehlikeli gelen Antalyaspor, aradığı golü ikinci yarıda buldu. Oyuna ikinci yarının başında giren Ghacha’nın sol taraftan girdiği ceza sahasında pasını aktardığı Ndao, kale ağzında rahat bir pozisyonda topu filelere gönderip skoru 1-1’e getirdi.

PENALTIYI UĞURCAN KURTARDI

Maçın 54. dakikasında Antalyaspor penaltı kazandı. Siopis’in savunmadan uzaklaştırmak istediği topa Ndao daha önce müdahale edip rakibinin müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına geçen Fredy, penaltı atışında Uğurcan Çakır’a takıldı. Trabzonspor kaptanı sağına atılan şutta penaltıyı çelmeyi başardı.

TRABZONSPOR YENİDEN ÖNDE

Trabzonspor penaltıyı kurtardıktan 6 dakika sonra bir kez daha öne geçmeyi başardı. Dorukhan’ın sağ kanattan ceza sahasına girerken paslaştığı Abdülkadir, çok şık bir pasla takım arkadaşını ceza sahasında topla buluşturdu. Dorukhan’ın şutunda top kaleci Boffin’in bacak arasından filelere gitti: 2-1.

ANTALYASPOR YİNE YAKALADI

80. dakikada Antalyaspor yeniden beraberliği yakaladı. Kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topu ceza sahasında Güray Vural karşıladı ve kaleye doğru çektiği şutta son dokunuşu Haji Wright yaptı. Uğurcan’ın çıkaramadığı topta Antalyaspor 2-2’lik beraberliği sağladı.