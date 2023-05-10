Süper Lig’de şampiyonluk ihtimalleri! 3 galibiyet yetiyor…

73 puanla 33. haftayı kapatan Galatasaray kalan son 5 haftada bir derbiye çıkıp bir de hükmen galibiyet alacak. Sarı-kırmızılı takım sahaya çıkıp oynayacağı 4 maçtan 3'ünü kazanırsa şampiyon olacak.

Spor Toto Süper Lig’de 33. hafta geride kalırken zirvede Galatasaray farkı açtı.

Geçen hafta derbide Beşiktaş’a yenilen sarı-kırmızılı takım, bu hafta Fenerbahçe’nin kaybettiği iki puanla yeniden avantaj elde etti. İşte kalan 5 haftada takımların maçları…

Bir hükmen galibiyetle birlikte Galatasaray'ın 76 puanı ve 4 maçı var. Aslan 3 galibiyetle (85 puana ulaşıp) zaferini ilan edecek ve Fenerbahçe derbisine ‘Şampiyon' unvanıyla çıkacak. Aslan derbiye 3 puan farkla önde girerse, Fenerbahçe'ye 4 farklı yenilmezse şampiyonluk turu atacak.

FENERBAHÇE 3 KEZ SAHAYA ÇIKACAK

Fenerbahçe, iki hükmen galibiyet eklendiğinde 74 puana ulaşıyor. Kanarya'nın 3 maçı var. Biri Galatasaray derbisi. Sarı-lacivertliler şampiyonluk için Galatasaray derbisine ezeli rakibiyle aynı puanda çıkarsa kazanmak, 3 puan farkla çıkarsa 4+ golle kazanmak zorunda.

BEŞİKTAŞ’IN ŞANSI AZ

Beşiktaş'ın 3 maçı kaldı. Bu haftayı hükmen galibiyetle geçecek olan siyah-beyazlılar 71 puana ulaşacak. Galatasaray kalan maçlarda iki galibiyet alırsa, Kartal'ın şampiyonluk şansı kalmayacak ve hedef ikincilik olacak.