Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Fark bir hayli şaşırtıcı

15. haftanın tamamlanmasıyla şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Trabzonspor ile üç büyükler arasındaki makas iyice açıldı.
Ligin namağlup lideri Trabzonspor şampiyonluğun en büyük favorisi. İddaa risk yönetiminde Trabzonspor'un şampiyon olma ihtimali bu hafta daha kuvvetli görüldü. Beşiktaş ve Galatasaray'ın oranı iyice eridi.
Geçen haftanın oranları:
Trabzonspor: 1.39
Fenerbahçe: 6.00
Beşiktaş: 8.50
Galatasaray: 8.50
Yeni oranlar:
Trabzonspor: 1.31
Fenerbahçe: 5.00
Beşiktaş: 13.00
Galatasaray: 13.00
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.