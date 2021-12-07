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Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Değişti! Fark Bir Hayli Şaşırtıcı

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Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Değişti! Fark Bir Hayli Şaşırtıcı
Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Değişti! Fark Bir Hayli Şaşırtıcı

15. haftanın tamamlanmasıyla şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Trabzonspor ile üç büyükler arasındaki makas iyice açıldı.

Ligin namağlup lideri Trabzonspor şampiyonluğun en büyük favorisi. İddaa risk yönetiminde Trabzonspor'un şampiyon olma ihtimali bu hafta daha kuvvetli görüldü. Beşiktaş ve Galatasaray'ın oranı iyice eridi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Fark bir hayli şaşırtıcı

Geçen haftanın oranları:

 

Trabzonspor: 1.39

Fenerbahçe: 6.00

Beşiktaş: 8.50

Galatasaray: 8.50

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Fark bir hayli şaşırtıcı

Yeni oranlar:

Trabzonspor: 1.31

Fenerbahçe: 5.00

Beşiktaş: 13.00

Galatasaray: 13.00

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