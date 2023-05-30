Süper Lig’de ya tamam ya devam günü! Aslan kazanırsa şampiyon…

Türkiye’nin gündemi seçimler sonrası futbola döndü. Son 3 haftasına girilen Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı bugün yapılacak. Müsabakaların hepsinde başlangıç düdüğü saat 20.00'de çalacak.

Matematiksel olarak şampiyonluk şansını yitiren Beşiktaş, günü maç yapmadan geçirecek takım… Tüm gözler başkent Ankara'daki Eryaman ve İstanbul Kadıköy'deki Ülker statlarında olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlarla şampiyon belirlenebilir. İpler 5 puan farkla lider olan Aslan'ın elinde. Galibiyet, sarı-kırmızılıları şampiyon yapacak. Cimbom puan kaybederse İstanbul'dan gelecek haberi bekleyecek.

ASLAN GERİ SAYIMDA

Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren Galatasaray, 23. şampiyonluğu için geri sayıma geçti. Ankaragücü galibiyeti, Cimbom'u 3 sezon sonra zafere taşıyacak. Aslan, sezonu zirvede bitirmesi durumunda, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 4'e yükseltecek. Teknik Direktör Okan Buruk ligde ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşamaya ve toplamda üçüncü kupasını kaldırmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor'u yendi.

6 GALATASARAYLI CEZA SINIRINDA

Kırmızı kart cezalısı Nicolo Zaniolo, bugünkü Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda İcardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö de sınırda. Bu isimler sarı kart görürlerse pazar günkü Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Teknik Direktör Okan Buruk, kazanan kadrosunu ve ideal 11'ini sahaya sürecek.

KADRODA 31 OYUNCU

Galatasaray’da şampiyonluk telaşı yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Ankaragücü maçının Ali Sami Yen Nef Stadı'nın önündeki alanda dev ekranda izlenmesi için İstanbul Valiliği'ne izin başvurusunda bulundu. Takım kadrosundaki 31 futbolcunun tamamı, Ankara kafilesine dahil edildi. Aslan, Ankaragücü maçı sonrası gece geç saatlerde İstanbul'a dönecek.

ANKARA’NIN GÜCÜ KORKUTUYOR

Galatasaray, Eryaman Stadı'nda Ankaragücü'ne karşı oynadığı 2 maçı da kaybetti. Aslan, başkentte son deplasman galibiyetini 10 Ağustos 2018'de Osmanlı Stadı'nda 3-1'le almıştı. Başkent ekibi bugün kazanırsa; İstanbulspor'un Adana Demirspor'a ya da Giresunspor'un Trabzonspor'a puan kaybetmesi durumunda kümede kalmayı garantileyecek. Ankaragücü, Tolunay Kafkas yönetiminde Ankara'da (4 lig, 2 kupa maçında 3G 1B) hiç kaybetmedi; Eryaman'daki son 5 lig maçında yenilmedi.

KANARYA BEKLEYECEK

Fenerbahçe, şampiyonluk umudunu yitirmedi. Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisindeki sarı-lacivertliler, evinde Antalyaspor'u mağlup ederken Ankara'dan ezeli rakibinin puan kaybı haberini bekleyecek. Puan farkı; Cimbom berabere kalırsa 3, Cimbom yenilirse 2 puana düşecek. Bu durumda Kanarya, iki takımın son maçı olan Nef Stadı'ndeki derbide rakibini mağlup ederse, mutlu sona ulaşacak. Fenerbahçe 8 lig maçını kaybetmezken, son 2 maçını kazandı; Türkiye Kupası'nda finale adını yazdırdığı bu süreçte 2 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK VAR

Fenerbahçe, bugünkü Antalyaspor maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel forma giyemeyecek. Pazar günkü derbi öncesi sarı kart cezası sınırındaki isimler Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique. Teknik Direktör Jorge Jesus, son maçları kazanan kadrosunu bozmayacak.

MAÇTAN SONRA ZİRVE

Fenerbahçe’yi Antalyaspor maçı sonrası zor bir gün bekliyor. Başkan Ali Koç önce Arda Güler'in ailesiyle görüşecek. Kanarya'nın patronu ardından kontratları sonlanan Miha Zajc ve Enner Valencia'nın menajerleri ile bir araya gelecek. Sloven orta sahaya 1.4 milyon Euro'dan 2+1 yıllık; Ekvadorlu forvete de 2.2 milyon dolardan 2+1 yıllık sözleşme önerilecek.