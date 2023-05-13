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Süper Lig’de yabancı kuralı için karar verildi!

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Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, kritik toplantıda bir araya geldi. Toplantıda ana gündem maddesi yabancı kuralı olurken, mevcut kuralın bir yıl daha devam etmesine karar verildi.
Süper Lig’de yabancı kuralı için karar verildi!

Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF arasında gelecek sezon uygulanacak yabancı yönetmeliği konusundaki görüşmeden ön sonuç çıktı. Bu sezon uygulanan 8 artı 3 şeklindeki 14 yabancılı sistemin gelecek yıl da uygulanması konusunda fikir birliğine varıldı. Gelecek hafta resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Bazı kulüpler sahada 11 yabancı oyuncuya izin verilmesini isterken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi buna karşı çıktı. Kulüpler son olarak aynı kuralın devam etmesinde anlaşmaya vardı.

Yerli oyuncuya yönelik teşvik sistemi konusundaki karar ise TFF'nin haziranda yapılacak seçimi sonrasına bırakıldı.

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