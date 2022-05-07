Süper Lig'e Veda Eden Takımlar Belli Oldu

Süper Lig'in 16. sırasındaki Gaziantep FK'nın Kayserispor ile sahasında berabere kalıp 43 puana yükselmesiyle 33'er puana sahip Altay ile Çaykur Rizespor'un lige veda etmesi kesinleşti.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadı’ndaki mücadele 1-1 sona erdi. Ligde 5 maçtır kazanamayan ev sahibi takım, alacağı 1 puanla ligde kalmayı garantileyecekti ve ihtiyacı olan puanı almayı başardı.

Kayserispor 26. dakikada İlhan Parlak ile 1-0 öne geçerken, Gaziantep FK 1 dakika sonra Maxim ile cevap verdi: 1-1. Maçın geride kalan dakikalarda skor değişmeyince üzülen Altay ile Çaykur Rizespor oldu.

Gaziantep FK 43 puanla 16. sırada tamamladı. Kayserispor da 44 puanla 14. sıraya çıktı.

SÜPER LİG’DEN DÜŞEN SON TAKIMLAR BELLİ OLDU

Süper Lig’in 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor ile Göztepe’nin ardından düşen iki takım 36. haftanın ilk gününde belli oldu.

33’er puana sahip olan Altay ile Çaykur Rizespor, Gaziantep FK’nın aldığı 1 puan nedeniyle matematiksel olarak lige veda etti.

Yeni Malatyaspor, Göztepe, Altay ve Çaykur Rizespor gelecek sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek.