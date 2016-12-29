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Super Mario Run, Android'e de geldi!

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Super Mario Run, Android'e de geldi!
Super Mario Run Android uygulama marketi Google Play’e eklendi

Uzun bekleyişin ardından demek isterdik ama iOS çıkışının sadece iki hafta sonrasında, Super Mario Run Google Play'e eklendi. 2017 yılında Android kullanıcıları için de satışa sunulacak olan Super Mario Run için Google Play üzerinde ön kayıtlar başladı.

 

Geçtiğimiz haftalarda iOS kullanıcıları için freemium modeli ile App Store’a gelen Super Mario Run, büyük bir başarı elde ederek kısa süre içerisinde milyonlar tarafından indirildi. Android cihaz sahipleri ise o günden beri Super Mario Run’ın Google Play’e eklenmesini bekliyorlar.

GOOGLE PLAY ÖN KAYITLARI BAŞLADI

Sonunda beklenen an geldi. Oyunu henüz oynayamıyoruz ama Super Mario Run sayfası, Google Play Store’da açıldı. Bu bağlantıdan, ilgili sayfaya gidip, yapım için ön kayıt yaptırabilirsiniz.

Super Mario Run’ın 2017’nin başında Android için yine freemium modeli ile çıkması bekleniyor. iOS’ta olduğu gibi ilk 3 bölümü oynamanızın ardından, devamını görmek için 27 TL civarı bir ücret ödemek zorundasınız.

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