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FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

Super Mario Run'ın Android'e geleceği tarih belli oldu

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Super Mario Run'ın Android'e geleceği tarih belli oldu
App Store'da sadece 4 gün içerisinde 40 milyon kez indirilerek uygulama rekoru kırmıştı

Super Mario Run'un üreticisi Nintendo popüler oyunun Android platformuna geleceği tarihi açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, popüler oyun Mart ayında Android kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

Super Mario Run Apple’ın online mağazası App Store’da sadece 4 gün içerisinde 40 milyon kez indirilerek uygulama rekoru kırmıştı. Super Mario Run, geçtiğimiz haftalarda iOS'tan sonra Android'de de görünmüştü. Oyun Google Play'den kullanıclardan ön kayıt almaya başlamış, ancak kullanıma gireceği tarih belirtilmemişti.

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