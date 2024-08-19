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Süper Mavi Ay: Nadir gök olayı bu gece gerçekleşecek

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Yılın dört ardışık Süper Ay'ından ilki, 19 Ağustos’ta gökyüzüne yükselecek. Bu nadir gök olayı, Süper Ay ve Mavi Ay'ın birleşimi Süper Mavi Ay, bugün Türkiye saatiyle 04.36’da en yüksek noktasına ulaşacak.
Süper Mavi Ay: Nadir gök olayı bu gece gerçekleşecek

Bu gök olayı en son Ağustos 2023’te gerçekleşmişti ve bir sonraki Süper Mavi Ay'lar Ocak ve Mart 2037’de bekleniyor.

Tüm dolunayların yaklaşık dörtte biri Süper Ay olarak sınıflandırılırken, dolunayların sadece yüzde 3’ü Mavi Ay olarak görülüyor.

Süper Ay'lar, yılın en büyük ve en parlak Ay olayları olarak biliniyor.

Süper Ay nasıl tanımlanıyor?

Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi mükemmel bir çember değil, eliptik bir yol izliyor.

NASA’ya göre, Ay'ın Dünya’ya en yakın noktası, yani ortalama 363 bin 300 kilometre mesafedeki konumu, uydunun perige noktası olarak adlandırılıyor.

NASA'nın Gezegen Jeolojisi, Jeofizik ve Jeokimya Laboratuvarı Başkanı Noah Petro, Süper Ay'ların farklı tanımları olduğunu belirtiyor.

Ancak, dolunayın perige noktasının yüzde 90’ı içinde olması genellikle Süper Ay olarak tanımlanıyor.

Ay, yörüngesinde Dünya'ya en yakın olduğunda, gezegenin en uzak noktasında, yani apogee noktasında olduğundan yaklaşık yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünebilir.

Bu mesafe yaklaşık 405 bin 500 kilometredir.

Süper Ay, çıplak gözle görülebilir

NASA, Süper Ay'ları yıl boyunca gözlemlenebilen diğer dolunaylardan belirgin şekilde daha parlak olarak tanımlıyor.

Süper Ay, çıplak gözle görülebilir ve izlemek için özel bir konum gerektirmez.

Ay, gece boyunca yükselecek ve gün doğumundan hemen önce en yüksek noktasına ulaşacak.

Zirve noktasının saati, Türkiye için 04.36.

Michigan Eyalet Üniversitesi'nde Abrams Planetaryum Müdürü Shannon Schmoll, “Gökyüzü bulutsuz olduğu sürece ve net bir görüşe sahipseniz, Ay'ı görebileceksiniz. Ay o kadar parlak ki, onu görmek için özel bir yere gitmenize gerek yok” dedi.

NASA’nın sunduğu verilere göre, Süper Ay'lar normal dolunaylardan yüzde 30 daha parlaktır, bu nedenle gözlemlenmeleri daha kolaydır.

Ayrıca Süper Ay'lar, Dünya’ya yakın oldukları için normalden daha yüksek gelgitlere neden olur.

Mavi Ay ve Turna Ay'ı nedir?

1528'den bu yana adı Mavi Ay olarak bilinse de, bu gece Ay'ın rengi mavi olmayacak.

Mevsimsel Mavi Ay, genellikle dört dolunaylı bir astronomik mevsimdeki üçüncü dolunay olarak tanımlanıyor.

1930'larda Maine Farmer’s Almanağı, dolunaylara doğadaki olaylara karşılık gelen isimler vermeye başladı.

Bu isimler, o zamandan beri yaygın olarak kullanılmış ve tanınmıştır.

Örneğin, Ağustos ayındaki dolunaya Algonquin kabileleri tarafından Turna Ay'ı denmiştir.

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