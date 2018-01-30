  • BIST 119.919
  • Altın 162,868
  • Dolar 3,7648
  • Euro 4,6884
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKabil'de patlayıcı yüklü ambulansla saldırı: En az 95 ölü

Süper Mavi Kanlı Ay Tutulması yarın

»
Süper Mavi Kanlı Ay Tutulması yarın
Yarın akşamüstü gökyüzüne bakarsanız, oldukça ender rastlanan bir gökyüzü olayını kısmen dahi olsa görmeniz mümkün olacak.

31 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek olan dolunayı üç şey ayrıca özel kılıyor. Çarşamba akşamı, Ay her zamankinden daha parlak olacak, hafif kırmızı gözükecek ve "mavi" olacak.

Yarın Ay, Dünya'ya en çok yaklaştığı noktada olacak. Ay ile Dünya arasındaki mesafe yarın 360 bin 198 kilometreye kadar inecek.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yetkilileri, Süper Ay esnasında Ay'ın normalden daha büyük ve yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözükeceğini söylüyor.

Neden kanlı?

Süper Ay, yarın akşam Dünya'nın gölgesinde kalacak. Bu da Ay'ın hafif kızıl bir renge bürünmesini sağlayacak. Bu olaya "kanlı ay" deniyor.

Güneş ışınları Dünya'nın atmosferinden geçerek Ay'ın yüzeyine indiğinde bu kırmızı rengi veriyor.

Neden mavi?

Mavi Ay olayının adı gibi mavi renkle bir ilgisi yok.

Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunaya "mavi ay" deniyor.

Türkiye'de izlenebilecek mi?

Kısmen evet. "Süper Kanlı Mavi Ay" TSİ 18.34'te Türkiye'den kısmen de olsa izlenebilecek.

Türkiye'den bakıldığında Dünya'nın gölgesi Ay'ın neredeyse yarısının üzerine düşmüş şekilde görülecek.

Tutulmanın en iyi izleneceği yer ise ABD'nin Batı yakası ve Güneydoğu Asya ülkeleri olacak.

Nasıl izleyebilirsiniz?

Her ne kadar Türkiye'den net biçimde gözlenemese de NASA, 'Süper mavi kanlı ay'ı görmek isteyenler için canlı yayında olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İçinizi ısıtacak bir ‘Noel Baba’ hikayesi!27 Aralık 2017 Çarşamba 03:38
  • 100 yaşındaki Marie-Louise Wirth, uzun yaşam sırlarını paylaştı26 Aralık 2017 Salı 10:45
  • Pazartesi sendromundan kurtulun!25 Aralık 2017 Pazartesi 09:23
  • Bazı köpekler neden sahiplerine saldırır?23 Aralık 2017 Cumartesi 19:27
  • Uzayda serbestçe yürüyen ilk insan öldü23 Aralık 2017 Cumartesi 19:19
  • Japonların yataktan çıkaran felsefesi: İkigai18 Aralık 2017 Pazartesi 09:40
  • Facebook: "Sosyal medyada sessizlik ruh sağlığına iyi gelmiyor"18 Aralık 2017 Pazartesi 09:26
  • Evde yalnızken niçin korkulur?17 Aralık 2017 Pazar 17:33
  • "Google Maps'te UFO göründü" iddiası30 Kasım 2017 Perşembe 16:46
  • Rus milyarder 'uzaylıları' NASA'dan önce bulmak için harekete geçti26 Kasım 2017 Pazar 22:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti