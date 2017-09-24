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'Süper sıtma' Güney Doğu Asya'da hızla yayılıyor

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'Süper sıtma' Güney Doğu Asya'da hızla yayılıyor
Bilim insanları , Güney Doğu'da hızla artan "süper sıtma" vakalarının küresel bir tehdide dönüştüğü uyarısında bulundu.

Geleneksel ilaçlar, sıtma parazitinin tehlikeli bir türü olan "süper sıtma" mikrobunu öldüremiyor.

Daha önce Kamboçya'da görülen hastalığın Tayland, Laos ve Vietnam'da da ortaya çıktığı belirtiliyor.

Oxford Tropikal Tıbbi Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Arjen Dondorp BBC'ye "Çok ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. Bu endişe verici, çünkü hastalık bölgede o kadar hızlı yayılıyor ki, sonunda Afrika'ya da sıçramasından endişe ediyoruz" dedi.

Uzmanlar tıp dergisi Lancet Enfeksiyon Hastalıkları'nda yayımladıkları makalelerinde, mikrobun artemisinin tedavisine direnç gösterdiği belirtti.

212 MİLYON SITMA VAKASI

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 212 milyon kişi sıtmaya yakalanıyor. Hastalık, sivrisineklerin taşıdığı bir parazitle bulaşıyor. Sıtma çocuk ölümlerine neden olan başlıca hastalıklardan biri.

Sıtma tedavisinde ilk olarak artemisinin ve piperaquine kokteyli kullanılıyor.

Ancak artemisininin daha az etkili olmaya başlamasıyla parazitin piperaquine'e de direnç göstermeye başladığı ifade ediliyor.

Prof. Dondorp, Vietnam'da vakaların üçte birinin tedaviye yanıt vermediğini, Kamboçya'da ise bu oranın yüzde 60'a yaklaştığını söyledi.

Uzmanlar, mikrobun ilaçlara direnç göstermesinin dünya genelinde sıtma vakalarının yüzde 92'sinin görüldüğü Afrika'da felakete yol açabileceğini vurguluyor.

İngiltere'deki Wellcome Trust tıbbi araştırmalar merkezinden Michael Chew, "Bilinen en etkili ilaçlara direnç gösteren süper sıtma mikrobunun yayılması küresel çapta kamu sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturabilir" dedi.

Chew, "Dünya genelinde, sıtma dahil ilaca dirençli hastalıklardan yaklaşık 700 bin kişi hayatını kaybediyor. Çözüm bulunmazsa, 2050'ye kadar bu sayı milyonlara çıkabilir" diye konuştu.

 

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