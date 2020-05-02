  • BIST 101.110
  • Altın 383,399
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Süper zenginlerin Covid-19 önlemleri

» »
Süper zenginlerin Covid-19 önlemleri
Süper zenginlerin Covid-19 önlemleri

Koronavirüs salgını sebebi ile dünyanın bir çok ülkesinde sokağa çıkma yasağı uygulanırken insanlar mümkün olduğunca evlerinde kalmaya çalışıyor.

Euronews'un haberine göre, özellikle okulların kapanması ve evden çalışma durumu sebebi ile bazı aileler karantinayı nispeten küçük evlerinde geçirmek zorunda kalırken dünyanın "süper zenginleri" yatlarında ya da özel hazırlanmış yeraltı sığınaklarında koronavirüsten kaçıyor.

ABD'de medya patronlarından David Geffen, mart ayı sonunda Instagram'daki özel hesabında Karayip Adaları sularında ilerleyen büyük bir yat fotoğrafı paylaşarak "Geçen gece gün batımı...Grenadines'de izole olup virüsten kaçınmak. Umarım herkes güvendedir." dedi.

Bu mesaj dünyanın başka noktalarında temel besin ihtiyacını almak için market kuyruklarında yüzlerce insanın beklediği bir döneme gelince bir çok kişinin öfkeli tepkisini tetikledi.

Özel jetlerle ülkeleri terk edenler de var, lüks yeraltı sığınaklarına saklananlar da

Koronavirüs salgını ortaya çıkınca bazı küresel elitler şehirlerden uzaktaki malikanelerine çekilirken bazıları da özel jetleri ile deniz kıyısında inzivaya çekildi.

PrivateFly özel jet şirketi riskli ülkeleri terk etmek isteyen kişilerden gelen taleplerle satışlarda patlama yaşadıklarını söyledi.

Zenginlerin bir kısmı da Covid-19 hastalığına yakalanmamak için lüks yeraltı sığınaklarına yatırım yaptı. Yer altı sığınağı hizmeti sunan Teksas merkezli Rising S Bunkers şirketi koronavirüs günlerinde gelen telefonlara yetişemediklerini belirtti. Zenginlerin daha çok 'Aristokrat' isimli sığınağı aldığını söyledi. Bu sığınakta sauna, spor odası, havuz, jakuzi, sera ve garaj bulunuyor. 'Aristokrat'ın fiyatı ise 8.35 milyon Amerikan doları kadar.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim insanları, virüs taşıyan yarasaların neden hasta olmadığını açıkladı02 Mayıs 2020 Cumartesi 08:47
  • DSÖ’den flaş açıklama: Hâlâ devam ediyor01 Mayıs 2020 Cuma 21:57
  • Omuz Kireçlenmesinde Tedavi Yöntemleri01 Mayıs 2020 Cuma 21:04
  • Kovid-19'un A2a Mutasyonu Dünya Genelinde Daha Baskın30 Nisan 2020 Perşembe 12:13
  • Elon Musk’tan koronavirüs önlemine eleştiri: Faşist bir yaklaşım30 Nisan 2020 Perşembe 10:52
  • Koronavirüsü yenen doktor, plazma bağışıyla hastasını da kurtardı30 Nisan 2020 Perşembe 10:41
  • İtalya'da Son 24 Saatte Kovid-19 Nedeniyle 323 Kişi Hayatını Kaybetti30 Nisan 2020 Perşembe 08:59
  • Fransa'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 427 Kişi Öldü30 Nisan 2020 Perşembe 08:55
  • İngiltere'de Kovid-19'a Bağlı Olarak Son 24 Saatte 765 Can Kaybı Yaşandı30 Nisan 2020 Perşembe 08:53
  • Çocuklarda Görülen Yeni Sendromda Kovid-19 Şüphesi30 Nisan 2020 Perşembe 08:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti