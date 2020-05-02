Süper zenginlerin Covid-19 önlemleri

Koronavirüs salgını sebebi ile dünyanın bir çok ülkesinde sokağa çıkma yasağı uygulanırken insanlar mümkün olduğunca evlerinde kalmaya çalışıyor.

Euronews'un haberine göre, özellikle okulların kapanması ve evden çalışma durumu sebebi ile bazı aileler karantinayı nispeten küçük evlerinde geçirmek zorunda kalırken dünyanın "süper zenginleri" yatlarında ya da özel hazırlanmış yeraltı sığınaklarında koronavirüsten kaçıyor.

ABD'de medya patronlarından David Geffen, mart ayı sonunda Instagram'daki özel hesabında Karayip Adaları sularında ilerleyen büyük bir yat fotoğrafı paylaşarak "Geçen gece gün batımı...Grenadines'de izole olup virüsten kaçınmak. Umarım herkes güvendedir." dedi.

Bu mesaj dünyanın başka noktalarında temel besin ihtiyacını almak için market kuyruklarında yüzlerce insanın beklediği bir döneme gelince bir çok kişinin öfkeli tepkisini tetikledi.

Özel jetlerle ülkeleri terk edenler de var, lüks yeraltı sığınaklarına saklananlar da

Koronavirüs salgını ortaya çıkınca bazı küresel elitler şehirlerden uzaktaki malikanelerine çekilirken bazıları da özel jetleri ile deniz kıyısında inzivaya çekildi.

PrivateFly özel jet şirketi riskli ülkeleri terk etmek isteyen kişilerden gelen taleplerle satışlarda patlama yaşadıklarını söyledi.

Zenginlerin bir kısmı da Covid-19 hastalığına yakalanmamak için lüks yeraltı sığınaklarına yatırım yaptı. Yer altı sığınağı hizmeti sunan Teksas merkezli Rising S Bunkers şirketi koronavirüs günlerinde gelen telefonlara yetişemediklerini belirtti. Zenginlerin daha çok 'Aristokrat' isimli sığınağı aldığını söyledi. Bu sığınakta sauna, spor odası, havuz, jakuzi, sera ve garaj bulunuyor. 'Aristokrat'ın fiyatı ise 8.35 milyon Amerikan doları kadar.